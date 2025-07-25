Avrupa'da Orman Yangınları ve Aşırı Sıcaklıklar - Son Dakika
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Avrupa'da Orman Yangınları ve Aşırı Sıcaklıklar

25.07.2025 16:04
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Avrupa, aşırı sıcaklarla boğuşurken orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürürken, birçok ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Avrupa'nın Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri başta olmak üzere, kıta genelinde sıcak hava ve orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

İtalya'nın Ciro Marina beldesindeki yangın kontrol altına alındı. Sicilya Adası'nda bulunan Partinico ile San Giuseppe Jato beldelerindeki yangın ile Mineo, Miglionico ve Marsica beldelerindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

?Yunanistan

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda Korinthias iline bağlı Feneo bölgesinde 22 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alındı, ancak bölgede havadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Bulgaristan

Bulgaristan'ın Burgaz ile Vidin kentleriyle Elhovo kasabası çevresinde sınırlı çapta çıkan orman ve tarla yangınları kontrol altına alındı.

?Arnavutluk

Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre, ülkede son 24 saat içinde 29 yangın rapor edilirken, 4 yangın kontrol altına alınırken 10 yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Birçok ülke, yangın riskinde "çok aşırı" seviyede yer alıyor

Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) tarafından 22-28 Temmuz tarihlerinde oluşturulan yangın riski haritasında da çok sayıda ülke "çok aşırı", "aşırı", "çok yüksek" ve "yüksek" seviyeleri işaret eden kırmızı renkle gösterildi.

Harita verilerinde, İtalya'nın güney kıyıları, Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde yangın riski "çok aşırı" seviyede gösterilirken, hava sıcaklıklarının bu ülkelerde normalin çok üstünde seyrettiği ve kuru havanın etkili olduğu belirtildi.

Balkanlar, Yunanistan ve Türkiye ise "aşırı" seviyede bulunurken, bu ülkelerin ikinci büyük risk kümesini oluşturduğu ifade edildi.

İspanya ve Portekiz "çok yüksek" kategorisinde yer alırken, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin de bölgeye oranla daha düşük seviyede olduğu belirlendi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025'in başından bu yana Avrupa'da 1250 yangın tespit edildi. Bu sayının geçen yıl 861 olduğu belirtildi.

Bu yıl içinde bölgede yaklaşık 240 bin hektar alan orman yangınları sonucu kül oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa'da Orman Yangınları ve Aşırı Sıcaklıklar - Son Dakika

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