Avrupa Film Festivali Trabzon'da Başlıyor - Son Dakika
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Avrupa Film Festivali Trabzon'da Başlıyor

Avrupa Film Festivali Trabzon\'da Başlıyor

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen Avrupa Film Festivali, yarın sinemaseverler ile buluşuyor. Festival kapsamında toplamda 18 film ücretsiz olarak gösterilecek.

07.05.2024 10:15  Güncelleme: 10:19
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen Avrupa Film Festivali, yarın sinemaseverler ile buluşuyor.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin ev sahipliğini TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi üstlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, festivalin Avrupa'nın çeşitliliği ve çok sesliliğini vurgulayan bir deneyim sunacağını belirterek, "Sizleri ortak mirasımızı, yaratıcılık, hayal gücü ve hikaye anlatıcılığı alanlarını keşfetmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karbuz, festival kapsamında toplamda 18 filmi sinemaseverlerle ücretsiz olarak buluşturacaklarına işaret ederek, gösterimlerin Trabzon Lara Sineması'nda gerçekleştirileceğini aktardı.

Festivalde, Bulgaristan'dan "Tüm Çıplaklığı ile Jiguli Grubu", Danimarka'dan "Viborg Güzeli", Estonya'dan "Ufuktaki Savaş", Finlandiya'dan "Eli Kulağında", Fransa'dan "Sönmüş Hayaller", Hollanda ve Almanya'dan "Kuaför Romy", İspanya'dan "Ramona", İsveç'ten "Ben Zlatan", İtalya'dan "Dante", Malta ve Kanada'dan "Carmen", Litvanya'dan "Göz Kırpmayı Unutma", Macaristan ve Almanya'dan "Zarif", Polonya'dan "Köylüler", Portekiz, İspanya ve Fransa'dan "Büyükbabamın İblisleri", Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden "Mikado", Slovakya'dan "Asla Asla Deme", Slovenya, İtalya ve Hırvatistan'dan "Suçsuz Adam", Yunanistan'dan "Domatesler Wagner'le Tanışınca" adlı filmler gösterilecek.

Kaynak: AA

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