Avrupa Helal Kongresi Bosna Hersek'te Başladı - Son Dakika
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Avrupa Helal Kongresi Bosna Hersek'te Başladı

Avrupa Helal Kongresi Bosna Hersek\'te Başladı

Bosna Hersek İslam Birliği Helal Kalite Sertifikasyon Ajansı tarafından Almanya'daki Helal Control GmbH sertifikasyon kurumu, Saraybosna Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi, Tuzla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 'Beslenmeyle Sağlığa' Beslenme ve Diyetetik Derneği ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) desteğiyle organize edilen 'Avrupa Helal Kongresi' başladı. Kongrede helal ürünlerin Müslüman olmayanlar arasında da ilgi gördüğü ve giderek daha popüler hale geldiği vurgulandı. Helal endüstrisinin tanıtımı ve helal ürünlerin dolaşımının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

28.05.2024 15:25
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Bosna Hersek İslam Birliği Helal Kalite Sertifikasyon Ajansı tarafından Almanya'daki Helal Control GmbH sertifikasyon kurumu, Saraybosna Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi, Tuzla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, "Beslenmeyle Sağlığa" Beslenme ve Diyetetik Derneği ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) desteğiyle organize edilen "Avrupa Helal Kongresi" başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir otelde düzenlenen programda, ABD, Endonezya, İngiltere, Fransa, Türkiye, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Karadağ, Hırvatistan ve Bosna Hersek'ten konuşmacılar yer aldı.

Helal Kalite Sertifikasyon Ajansı Müdürü ve Avrupa Helal Kongresi Organizasyon Komitesi Başkanı Damir Alihodzic, gazetecilere, helal ürünlerin Müslüman olmayan arasında da ilgi gördüğünü belirterek "Helal sertifikalı ürünler, sadece İslam ülkelerine değil, Müslüman olmayan ülkelere de katkıda bulunuyor, talep ediliyor ve geliştiriliyor, giderek daha popüler hale geliyor çünkü büyüyen bir marka ve trend. Bu konuya ekonomik ve bilimsel açıdan bakmalıyız" diye konuştu.

Alihodzic, kongre ile helal endüstrisini Bosna Hersek, Avrupa ve dünyada daha fazla tanıtmak istediklerini de söyledi.

SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, helal sertifikasyonlu ürünlerin olduğu pazarın sürekli olarak büyüdüğünü aktardı.

Tüm ülkelerde helal ürünlere olan talebin arttığını, bunun sadece gıda ile değil kozmetik, ilaç, turizm ve tekstil gibi alanlarında kapsadığını dile getiren Övüt, Türkiye'de ve diğer ülkelerde önemli kurallar konulduğunu, helal ürünlerin güvenilir ve hijyenik olduğu için herkes tarafından kullanılabildiğini kaydetti.

Türkiye Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri Mustafa Süleyman Beşli de dünya çapında Müslüman nüfusun hızla arttığını ve şu anda neredeyse iki milyar olduğunu belirtti.

Beşli, nüfus artışına paralel olarak helal ürün pazarının da hızla büyüdüğünü, Müslüman nüfusun tüketim bilincinin arttığını, bu sebeple de helal sertifikasyona olan ihtiyacın da yükseldiğini ifade etti.

Süleyman Beşli, uluslararası ticarette helal ürünlerin ve hizmetlerin dolaşımını kolaylaştırmanın çok önemli olduğunu da söyledi.

Amerikan Texas Üniversitesi'nden Prof. Mian Riaz da şirketlerin helal üretim süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğini, dünyadaki her dört kişiden birinin helal ürün tükettiğini dile getirdi.

Helal ürünler konusunda birçok işletmenin bilgi sahibi olmadığını aktaran Riaz, "Peygamber Muhammed'in de dediği gibi, 'yiyecek temiz olmalı' ve bu yüzden birçok gayrimüslim, daha sağlıklı, güvenilir ve temiz olduğu için bu gıdaları tercih ediyor" dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği temsilcisi Mensur Malkic, helal ürünlerin sadece gıda değil hayatın her alanını kapsadığını ifade etti.

Malkic, Bosna Hersek İslam Birliğinin helal konusuna önem verdiğini belirterek, pazarın geliştirilmesini desteklediklerini kaydetti.

Birçok ülkeden konuşmacının farklı konuları ele alacağı etkinlik, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Almanya, Tuzla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Helal Kongresi Bosna Hersek'te Başladı - Son Dakika

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