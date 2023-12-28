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Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı'na teşekkür mektubu gönderdi - Son Dakika
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Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı'na teşekkür mektubu gönderdi

Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na, 4 Aralık'taki Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 29. toplantısına ev sahipliğinden dolayı teşekkür mektubu gönderdi. Mektupta, toplantının başarılı olduğu ve yerel yönetimlerin işbirliği için önemli bir fırsat olduğu vurgulandı.

Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı\'na teşekkür mektubu gönderdi
28.12.2023 - 14:13,
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Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na, 4 Aralık'taki Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 29. toplantısına ev sahipliğinden dolayı teşekkür mektubu gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer'den Palancıoğlu'na gelen teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"4 Aralık 2023 tarihinde Melikgazi Belediyenizde düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 29. toplantısına ilişkin olağanüstü misafirperverliğiniz ve mükemmel organizasyonunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Dört yıl sonra nihayet sizinle Türkiye'de yeniden buluşmak gerçekten büyük bir mutluluktu ve son zamanlarda karşılaştığımız zorluklara rağmen kararlılığınız ve yenilenen davetiniz için müteşekkirim. Bu toplantının gerçek bir başarı olduğuna inanıyorum. AB ile Türkiye arasında karşılıklı anlayışa katkıda bulunan açık ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu başarılı toplantı, gerilimlerin ve hassas konuların aşılmasında diyaloğun ne kadar önemli olduğunun altını çizmek ve yerel ve bölgesel yönetimlerin işbirliği için köprüler kurmadaki kritik rolünü vurgulamak için önemli bir fırsattı."

Mektupta, toplantının aynı zamanda AB ve Türkiye'deki yerel yönetimlerin temel yetkinlikleri olan iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma hedefi yolunda, dirençli yerel toplulukların nasıl inşa edileceğine dair görüş alışverişinde bulunma fırsatı da verdiğine değinildi.

Teşekkür mektubundan duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Palancıoğlu da Avrupa Konseyi'nin bir toplantısını Kayseri'de yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA
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