Avrupa'nın Savunma Harcamaları %50 Arttı

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Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla ihmal ettiği savunma sektörüne 10 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 daha fazla yatırım yaptığını saptadı.

IISS, resmi sitesinde Avrupa ve transatlantik ülkelerinin askeri kapasitelerine ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, uzun yıllardır savunma sanayisine büyük yatırımlar yapmayan NATO üyesi Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının 10 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 arttığı belirtildi.

Avrupa ülkelerinin uzun yıllardır savunma sanayisini ihmal ettiği ve bu sektöre yetersiz yatırımlar yaptığı belirtilen raporda, şimdi bu ülkelerin Rusya'dan gelebilecek tehditlere hazırlıklı olabilmek için yatırımlarını artırdıkları kaydedildi.

Raporda, Rusya- Ukrayna savaşında gözlemlendiği üzere, Avrupa ülkelerinde yeterli askeri personelin olmadığı ve Avrupa'nın savunma becerilerini geliştirmek için uzun bir sürece ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Avrupa'da Ukrayna'dan yüksek talep gören bazı savunma ürünlerinin üretiminin 2022 itibarıyla arttığına dikkat çekilen raporda, buna rağmen Avrupa'nın kendi silahlarını Ukrayna'ya bağışlamasıyla savunma alanında oluşan eksiklikleri gidermek için başta ABD olmak üzere Brezilya, İsrail ve Güney Kore gibi ülkelere güvendiği bildirildi.