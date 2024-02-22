Avrupa Parlamentosu Milletvekili: İsrail\'e silah göndermek soykırıma suç ortaklığıdır

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırım" niteliği taşıyan uygulamalarını sona erdirmek için Avrupa hükümetlerine baskı yapılması gerektiğini belirterek, İsrail'e silah göndermenin de soykırıma doğrudan suç ortaklığı olduğunu söyledi.
Sol Grup'tan Belçikalı Milletvekili Botenga, AP'de, AA muhabirinin İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamaları ve Avrupa ülkelerinin duruşuyla ilgili sorularını yanıtladı.
Gazze'de yaşananlarla ilgili Botenga, "Çok uzun zamandır görmediğimiz türden kanlı saldırılar, etnik temizlik, on yıllardır görmediğimiz kadar sivil katliamı. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk. Tüm bunlar açıkça bunun halkın tümüne karşı savaş olduğunu söylüyor." dedi.
Avrupa'dan bakıldığında yaşananların hayal edilmesinin dahi zor olduğuna işaret eden Botenga, İsrail saldırısında yakınlarının öldürüldüğü, kendisini kurtarmaya giden ambulansın da hedef alındığı, 6 yaşındaki Hind Receb'in hikayesini anımsattı.
Botenga, öldürülenlerden sayı olarak bahsetmektense hikayelerinin, yüzlerinin bilinmesi gerektiğini çünkü insan olduklarını ifade ederek, "Kitlesel olarak öldürülüyorlar. Duygusal olarak da aşırı derecede şok edici." diye konuştu.
"Elbette bunlar soykırım uygulamalarıdır"
İsrail'in soykırımla yargılanmasının "mantıklı ve normal" olduğunu dile getiren Botenga, "(Gazze'de) Olup bitene ve soykırım tanımının farklı boyutlarına bakarsanız, bunların soykırım politikaları olduğunu söylemekten başka bir şey yapamazsınız." ifadesini kullandı.
Botenga, şöyle devam etti:
"Gazze'de çocukların, ailelerin hedef alınması ve diğer şeyler. Elbette bunlar soykırım uygulamalarıdır. Etnik temizlikten söz ettiğimizde bu, sadece Gazze'de değil. Aynı zamanda Batı Şeria'da, Kudüs'te de İsrailli yerleşimciler tarafından tamamen ele geçirilen mahalleler var."
"İsrail üzerinde somut baskı olmazsa, hiçbir şey değişmez"
Uluslararası Adalet Divanındaki süreçle ilgili umutlu olduğunu belirten Botenga, "Esas farkı yaratan şey, seferberlik. Bir an önce ateşkese ihtiyacımız var. Bunun için hükümetlerimize baskı yapmamız lazım çünkü İsrail durmayacak. Avrupa'da seferber olarak hükümetlerin duruşunun değiştirilebildiğini gördük." değerlendirmesini yaptı.
Botenga, Belçika'nın İsrail'e askeri teçhizat ihraç eden fabrikanın lisanslarını iptal ettiğini anımsatarak, "İrlanda, İspanya'nın da bu tür önlemlerden söz ettiğini gördük. İsrail üzerinde somut baskı olmazsa, hiçbir şey değişmez." dedi.
Belçikalı Milletvekili Botenga, şunları kaydetti:
"Bugün hala AB üzerinden, Avrupa ülkelerinin topraklarından İsrail'e giden silahlar var. İsrail'e silah göndermek soykırıma doğrudan suç ortaklığıdır. AB ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'na bakalım. Bu bir ticaret ve ekonomi anlaşması. İsrail'e Avrupa pazarına ulaşım imkanı veriyor. Anlaşmanın bugün meşru olduğunu söylemek imkansız çünkü anlaşmanın kendisi insan haklarından söz ediyor. Madde 2, bu anlaşmanın insan haklarına saygı üzerine kurulduğunu söylüyor. Bugün İsrail'in insan haklarına saygı duyduğunu söyleyemeyiz. O halde anlaşma iptal edilmeli."
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