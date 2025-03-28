Avrupa Sosyalist Partisi'nden İmamoğlu'na Destek Ziyareti

(İSTANBUL) - Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Genel Başkanı Stefan Löfven ve beraberinde Avrupa Parlamentosu'ndan üç milletvekili, tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Silivri Cezaevi'nin önüne gitti. Adalet Bakanlığı tarafından İmamoğlu ile görüşme talebi reddedilen Löfven, "Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve dayanışma göstermek için buradayız. Demokrasiyle alakalı bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunun büyüdüğünü görüyoruz. Demokrasiyi savunmak ve demokrasinin dünya çapında aldığı hasarı onarmak veya göz önüne sermek için buradayız" dedi.

PES Genel Başkanı Stefan Löfven ve beraberinde Avrupa Parlamentosu'ndan üç milletvekili Katarina Barley, Dario Nardella ve Evin İncir, tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için gittikleri Silivri Cezaevi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Avrupa Sosyalist Partisi Genel Başkanı ve beraberindeki üç milletvekili, daha önce Adalet Bakanlığı'nı İmamoğlu'nu ziyaret etmek için başvurmuş; ancak başvuruları reddedilmişti.

Löfven, "Buraya Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ve dayanışmamızı göstermek, bu zorlu zamanlarda yanında olmaya geldik. Yanımda Avrupa Parlamentosu'ndan üç milletvekiliyle birlikte buradayız. Biz de burada sosyal demokratları Avrupa'da temsilen bulunmaktayız" dedi.

Evin: "Bu, aynı zamanda uluslararası bir mesele"

Almanya'da Sosyalist Parti Kurulu Üyesi olan ve aynı zamanda PES'nin Genel Başkan Yardımcısı Katarina Barley de dayanışma amacıyla Silivri'de bulunduğunu belirtti.

Eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella da "Belediye Başkanlığı görevim vesilesiyle Sayın İmamoğlu'yla pek çok durumda görüşme şansımız oldu. Ben de burada dayanışma ve demokrasiyi savunma amacıyla bulunuyorum" dedi.

İsveç'i temsilen Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği yaptığını belirten Evin İncir de "Burada, biz de yine Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve onun dışındaki tüm siyasi tutsaklara dayanışmamızı göstermek ve bunun aynı zamanda uluslararası bir mesele olduğunu göstermek için buradayız" dedi.

Löfven: "Bu durum İmamoğlu'nun şahsından öte, demokrasiyle alakalı bir sorunla karşı karşıyayız"

Adalet Bakanlığı'na başvurusuna aldığı ret yanıtı sorulan Löfven, "Biz, Sayın İmamoğlu'nu ziyaret etmek ve kendisini görmek istiyorduk ancak Adalet Bakanlığı'ndan başvurumuza ret cevabı aldık. Böyle bir imkanımız olmayınca ve ret cevabını alınca da yine de buraya gelerek, dayanışmamızı göstermek istedik" diye yanıtladı. Löfven, ayrıca şunları söyledi:

"Bu durum Sayın İmamoğlu'nun şahsından öte bir sorun temsil etmekte. Demokrasiyle alakalı bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunun büyüdüğünü görüyoruz. Demokrasiyi savunmak ve demokrasinin dünya çapında aldığı hasarı onarmak veya göz önüne sermek için buradayız.

Sizlerin de bildiği üzere Sayın İmamoğlu, seçimleri hakkıyla kazanmış bir belediye başkanıdır ve iktidara tehdit oluşturduğu için böyle suçlamalarla karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, Avrupa olarak da tabii ki Türkiye'yle iyi bir iş birliği gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı da düşünüldüğünde, bu ilerlenen yolun çok da hoş olmadığı kanaatindeyiz."