Avrupa Ülkeleri ABD-İran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika
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Avrupa Ülkeleri ABD-İran Mutabakatını Destekliyor

15.06.2026 10:12
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Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya, ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD ile İran arasında mutabakata varıldığının ilan edilmesinden kısa süre sonra 4 Avrupa ülkesinin lideri ortak yazılı açıklama yaptı.

İtalya Başbakanlığının paylaştığı ortak açıklamada, "ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ilanını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu diplomatik atılım için ABD ve İran hükümeti ile Pakistan, Katar ve diğer arabulucular dahil tüm ilgili tarafları tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu mutabakatın, bölgesel istikrarı yeniden tesis etmek ve küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için bir fırsat anı olduğu belirtilerek, "Şimdi hayati önem taşıyan husus, ayrıntılı müzakerelerin tamamlanması ve bu anlaşmanın hızlı ve kapsamlı şekilde uygulanmasıdır. Bu çabayı desteklemeye hazırız." değerlendirmesine yer verildi.

Hürmüz Boğazı'nın acilen yeniden açılmasının ve seyrüsefer serbestisinin hiçbir koşul ve kısıtlamaya tabi olmaksızın sağlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz de bu hedefe ulaşılması için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Buna, kendi anayasal gerekliliklerimiz doğrultusunda, ticari deniz taşımacılığına güvence sağlamak ve mayın temizleme faaliyetleri yürütmek amacıyla tamamen savunma amaçlı ve bağımsız bir görev dahil olabilir."

Ortak açıklamada, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu hedef doğrultusunda ABD, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile çalışmaya hazırız. İran'ın nükleer programına ilişkin açık ve doğrulanabilir adımlar atması halinde, ilgili yaptırımları kaldırmaya da hazırız. Bu fırsatı değerlendirmek, sürecin ivmesini korumak ve uzun vadeli diplomatik çözüme ulaşmak için ABD, İran ve bölgedeki ortaklarımızla yoğun şekilde çalışacağız. Ayrıca Lübnan'ın istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan tam desteğimizi ve güçlü bir ateşkesin önemini yeniden teyit ediyoruz."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Ülkeleri ABD-İran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika

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