Avrupa Ülkeleri İsrailli Siyasilerin Gazze\'deki Filistinlilerin Göçe Zorlanması Açıklamalarına Tepki Gösterdi

İsrailli siyasiler ve yetkililerin, son günlerde üst üste yaptığı "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması" yönündeki açıklamaları, Avrupa ülkelerinden tepki topladı.

Avrupa ülkeleri için uzun süredir endişe kaynağı olan Gazzelilerin göçe zorlanması, İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptığı "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması" yönündeki açıklamalarının ardından daha da arttı.

İsrailli yetkililerin açıklamalarına pek çok Avrupa ülkesi karşı çıktı.

Fransa: Filistin toprağı olan Gazze'nin geleceğini belirlemek İsrail'e düşmez

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "Filistin toprağı olan Gazze'nin geleceğini belirlemek İsrail'e düşmez. Uluslararası hukuk ilkesine geri dönülmeli." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamalarını ise "sorumsuzca" olarak nitelendiren Colonna, bu tarz söylemlerin tarafları "çözümden uzaklaştırdığını" belirtti.

İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki önerileri reddetti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü, "Gazze, işgal edilmiş Filistin toprağıdır ve gelecekteki Filistin devletinin parçası olacaktır. İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya: İnsanlar zorla yerlerinden edilmemeli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de insanların zorla yerlerinden edilmemesi gerektiğini söyledi.

Baerbock, "Gazze Şeridi işgal edilmemelidir. İnsanlar zorla yerlerinden edilmemeli ve toprakları küçültülmemelidir." dedi.

Slovenya, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi önerilerini reddettiğini açıkladı

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, "Slovenya, İsrail hükümeti üyelerinin, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerinden edilmesini öneren son açıklamalarını reddediyor." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Filistin halkının Gazze'den herhangi bir şekilde yerinden edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır ve uygulanabilir iki devletli çözüm umutlarını daha da tehlikeye atmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İspanya, İsrailli bakanların Filistinlilere yönelik "gönüllü göç" açıklamalarına tepki gösterdi

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göç etmesine" ilişkin açıklamalarının reddedildiği belirtilerek, uluslararası insancıl hukuka saygının ve sivillerin korunmasının önemi yinelendi.

Hollanda "Gazze'deki Filistinlilerin göç etmeleri" çağrısına tepki gösterdi

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in, Filistinlilerin Gazze'den yeniden yerleştirilmesine ilişkin son açıklamaları sorumsuzcadır." açıklamasını yaptı.

Hollanda yönetiminin, iki devletli çözümü desteklediği belirtilen açıklamada, "Hollanda, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi ya da Filistin topraklarının küçültülmesi yönündeki çağrıları reddetmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail yönetimi, Gazzelileri başka ülkelere göndermek istiyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi'nin İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini" önermişti.