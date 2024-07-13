Avukat Baba Duruşmalara Bebeğiyle Girdi - Son Dakika
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Avukat Baba Duruşmalara Bebeğiyle Girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Tayfun Budak, 11 aylık kızı Asel Dora ile birlikte duruşmalara katıldı. Budak işlerini hallederken, kızı meraklı gözlerle etrafı izledi. Bu durum adliye personeli ve vatandaşların ilgisini çekti. Budak, kızıyla birlikte adliyede geçirdiği zamanın güzel ve uyumlu geçtiğini belirtti ve kızının iyi bir insan olmasını diledi.

13.07.2024 18:49
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Avukat baba duruşmalara kucağında bebeğiyle girdi

Baba-kız adalet mesaisinde

Babasıyla duruşmalara katıldı, görenlerin ilgisini çekti

"Adliyenin tozunu yuttu"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Tayfun Budak, duruşmalara 11 aylık kızı Asel Dora ile katıldı. Budak işlerini hallederken, kızı Asel Dora ise duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında meraklı gözlerle etrafı izledi. Bu anları gören adliye personeli ve vatandaşlar, avukat baba ve kızına tebessümle baktı.

Avukat Tayfun Budak, geçtiğimiz günlerde işletmeci eşi Burcu Budak'ın toplantısı olması sebebiyle kızı Asel Dora'yı yanına aldı. Asel Dora ile birlikte önce ofisine, ardından da Gebze Adliyesi'ne giden Budak, duruşmalara da kızıyla katıldı. Asel Dora'yı bebek kangurusuna saran Budak, bir yandan adliyedeki işlerini halletti, diğer yandan kızıyla ilgilendi. Babasına zorluk çıkartmayan Asel Dora da duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında meraklı gözlerle olup biteni izledi. Budak'ı kızı ile birlikte gören adliye personeli ve vatandaşların yüzlerinde ise tebessüm oluştu.

"Hiç yaramazlık yapmadan duruşmaları dinledi"

Tayfun Budak, kızı Asel Dora ile eşiyle birlikte ilgilendiklerini, kayınvalidesinin de zaman zaman kendilerine destek olduğunu anlatarak, "O gün kayınvalidem şehir dışındaydı, eşimin de acilen iş yerinde bir toplantıya gitmesi gerekti. Baba olarak sorumluluğu aldım ve çocuğumu önce ofise, ardından da adliyeye getirdim. Adliyede duruşmalara beraber gittik. O da hiç yaramazlık yapmadan duruşmaları dinledi" dedi.

"Bana yardımcı olmaya çalıştılar"

Kızını görenlerin yüzlerinde tebessüm oluştuğunu ifade eden Budak, "Herkes çok olumlu karşıladı. Hakim, katip, mübaşir hepsi Asel Dora ile ilgilendi. Bana yardımcı olmaya çalıştılar. Günümüz güzel ve uyumlu geçti" diye konuştu.

"Adliyenin tozunu yuttu"

Avukat Budak, kızının öncelikle iyi bir insan olmasını istediğini de belirterek, "Küçük de olsa adliyenin tozlu merdivenlerinde dolaştı, adliyenin tozunu yuttu. Hukuk adına, insanlık adına güzel bir geleceği olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Avukat Baba Duruşmalara Bebeğiyle Girdi - Son Dakika

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