Uluslararası Adalet Divanı kararları İsrail\'in soykırım yaptığına inanan ülkelerin oranını artırabilir

BEHLÜL ÇETİNKAYA/SELMAN AKSÜNGER - Avrupa Demokratlar Birliğinin Hollanda şubesinin hukuk biriminin başında bulunan avukat İbrahim Yıldırım, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ihtiyati tedbir kararlarının İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına inanan ülkelerin oranını artıracağını söyledi.

Yıldırım AA muhabirine, UAD'nin, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine "soykırım" suçlamasıyla yaptığı başvuruda talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarını değerlendirdi.

Kararların bağlayıcı olduğu ancak yaptırım gücünün zayıf olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bunları icra edecek birim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyidir." diyerek, Konsey'de daimi üyelerden ABD ve İngiltere'nin veto oyu kullanacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

İbrahim Yıldırım, ihtiyati tedbir kararlarının hukuki dayanak olması açısından önemi bulunduğuna işaret ederek, özellikle İsrail, ABD ve İngiltere tarafından gelen "Soykırım yok" ifadesine karşı elde bir delil olarak mahkeme kararı bulunacağını vurguladı.

Mahkeme kararının karşı tarafı zor durumda bırakacak bir belge olduğunu kaydeden Yıldırım, kararın başta Hollanda olmak üzere İsrail'e verilen desteği azaltıp azaltmayacağı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Hollanda bu noktada çok pasif kalmış bir devlet. Biz Hollanda'da bulunan avukatlar olarak belli başlı atılımlar yaptık. İdare mahkemesinde F-35 anlaşmasının iptali ve 305 milyon dolarlık bir anlaşmanın iptal edilmesi noktasında başvuru yaptık. Bunlar, Hollanda'nın ABD ve İngiltere tarafında, İsrail'in saldırılarını desteklemekte olduğunu gösteriyor. Birçok devlet, İsrail'in yaptıklarının soykırım raddesine geldiğinin farkında ama bu mahkeme kararı (UAD) bu oranı artıracaktır ve dünyadaki sağduyulu siyasetçilerin başka bakmasını sağlayacaktır."