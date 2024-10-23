Avukatın Yağlı Güreş Tutkusu - Son Dakika
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Avukatın Yağlı Güreş Tutkusu

Avukatın Yağlı Güreş Tutkusu

Kırklareli'de avukat Salih Yılmaz, güreşi mesleğiyle birleştirip kültürü yaşatıyor.

23.10.2024 11:47
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Kırklareli'nde yaşayan 32 yaşındaki avukat Salih Yılmaz, duruşmalarının ardından tutkunu olduğu yağlı güreş müsabakalarına katılmak için antrenman yapıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden babasının mesleği gereği Kırklareli'ne göç eden Yılmaz, 15 yaşında babasının teşviki ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünde güreş sporuna başladı.

Kırklareli Gençler Birliği Spor Kulübünde güreş kariyerini sürdüren Yılmaz, 16 yaşında Marmara Bölgesi Okullararası Güreş Şampiyonası'nda ikinci, 17 yaşında katıldığı Büyükmandıra Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyda üçüncü oldu.

Güreşe olan tutkusunun yanında eğitim hayatında da başarılı bir grafik sergileyen Yılmaz, kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz, 2019 yılında Kırklareli Barosuna kayıt olarak avukatlığa başladı.

Üniversite yıllarında ara vermek zorunda kaldığı yağlı güreşe yeniden başlayan Yılmaz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Karaman'daki güreş organizasyonlarına katılmaya başladı. Yılmaz, iddialı olmasa da güreşe tutkusunu müsabakalardan kazandığı madalyaları ofisinde sergileyerek gösteriyor.

"Yağlı güreş atalarımızdan bize kalan çok değerli bir miras"

Yılmaz, AA muhabirine, gönül verdiği yağlı güreşi mesleği ile sürdürdüğünü söyledi.

Yağlı güreş tutkunu olduğunu ifade eden Yılmaz, Kırklareli Gençler Birliği Spor Kulübü çatısı altında her hafta antrenman yaptığı belirtti.

Yağlı güreş kültürünü yaşatmak adına kendisine düşen kısmı yerine getirdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yağlı güreş atalarımızdan bize kalan çok değerli bir miras. Bizler de bu kültürü yaşatmak adına kol bağlayıp, mücadele ediyoruz. Avukatlık mesleğimi yaparken duruşma takvimlerimi ve iş yoğunluğuna göre kendimi ayarlıyorum. Güreş benim için bir mücadele sporu. Mücadele sporu olması sebebiyle de her zaman çalışıp emek veriyoruz. Sıhhatli kalabilmek ve geleneği yaşatmak adına güreşiyoruz."

"Mesleğimin temposu güreşmeye engel değil"

Yağlı güreş sporu sayesinde bir yandan zinde kaldığını, diğer yandan da tutkusunu yerine getirdiğini anlatan Yılmaz, mesleğinin güreş organizasyonlarına katılması için engel teşkil etmediğini söyledi.

Coğrafya olarak yakın yerlerde düzenlenen güreş organizasyonuna katılmaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güreşirken kendimi zinde hissediyorsam gerçekten güzel gidiyor ve o mücadele etmenin verdiği rahatlıkla da muzaffer olursam mutluluk hissediyorum. 6 yıldır avukatlık yapıyorum. Gençlere tavsiyem kendileri için bir kariyer hedefi belirlerken sporu da motivasyon kaynağı olarak görüp herhangi bir sporla meşgul olsunlar, bu onlara artı katacaktır. Güreşi yaşımız el verdiği müddetçe hobi olarak sürdüreceğim. Kırkpınar için 40 yaş şartı var ancak çevre güreşlere de katılıp gençlere yol göstermek ve bir rol model olmak adına çayırlardayız. Güreş için profesyonel bir hedefim yok ama kendimi iyi hissetmeme sebebiyet veren bu güzel sporu yaşatmak adına devam edeceğim."

Kaynak: AA

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