KANBERRA, 3 Nisan (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'de bir Avustralya vatandaşının öldürülmesi nedeniyle halkının duyduğu öfkeyi iletti.
Albanese Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Lalzawmi "Zomi" Frankcom'un Gazze Şeridi'nde öldürülmesinden dolayı Avustralyalıların duyduğu öfkeyi Netanyahu'ya net şekilde ilettiğini doğruladı.
Frankcom, Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin merkezinde, içinde bulundukları üç araçlık konvoyun İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısıyla vurulması sonucu öldürülen yedi World Central Kitchen (WCK) yardım çalışanından biriydi.
Albanese, Kanberra'da düzenlediği basın toplantısında, "Avustralya'nın Frankcom'un ölümünden duyduğu öfke ve endişeyi dile getirdim" dedi.
Albanese, Netanyahu'nun saldırı ile ilgili tam şeffaflık içinde kapsamlı bir soruşturma yürütme sözü verdiğini söyledi.
Başbakan, "İsrail hükümeti saldırının sorumluluğunu üstlendi. Netanyahu meydana gelen trajedi nedeniyle Frankcom'un ailesi ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerini iletti" dedi.
Öldürülen yardım görevlilerini kahraman olarak nitelendiren Albanese, hükümetin mümkün olan her türlü yardımı sağlaması için Frankcom'un ailesine kişisel telefon numarasını verdiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Avustralya Başbakanı, Gazze'de öldürülen vatandaşın ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yaşayan Hülya-Erkan Temur çifti, doğumdan 4 gün sonra ciddi bir kalp ameliyatı geçiren kızları Öykü'nün sağlıkla taburcu edilmesinin sevincini yaşıyor. Bebeğin kalbindeki iki delik kapatıldı, aort damarındaki kesintili aort da onarıldı. Öykü bebek, ameliyat sonrası tam şifa ile taburcu edildi.
Beşiktaş'ta, tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin öldüğü eğlence merkezinin bulunduğu apartmanın yöneticisi Şule Şeker, yapıldığı günden beri bu mekanı istemediklerini söyledi. Şeker, yangın çıkan mekanın ses nedeniyle izole edilen bir yer olduğunu ve çok defa şikayette bulunduklarını belirtti. Ayrıca, binanın yapılışında eğlence merkezinin sinema salonu olarak gözüktüğünü ve ruhsatının öyle alındığını ifade etti. Şeker, aynı yerden giriş çıkış yapıldığı için bu iş yerinin binada bulunmasını istemediklerini dile getirdi.
Tekirdağ Ergene'de işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ile park halindeki panelvan aracın karıştığı kazada 24 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle Edirne istikametine yaklaşık 2 saat yoğun araç kuyruğu oluştu.
Kayseri'de ramazanın son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyenler, itikaf sünneti için kentteki camilere kapandı. Gece ve gündüzlerini ibadetle geçirmek isteyenler, ilçe müftülüklerince uygun görülen ve hazırlanan camilerde itikafa girdi. Camilerde yatan ve yemek ihtiyaçlarını da burada gideren vatandaşlar, sohbet halkalarına katılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tespih çekiyor, geceleri teheccüd namazı kılıyor. Camilerde kalan vatandaşların, iftar ve sahur vakitlerindeki yemekleri de gönüllülerce karşılanıyor.
Ağrı'da kanser nedeniyle 33 kiloya düşen ve yatalak hale gelen 87 yaşındaki kadın, Erzurum Şehir Hastanesinde çoklu organ tutulumlu ileri evre kalın bağırsak kanserinden kurtuldu. Zübeyde Kaya, başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.
Adıyaman İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A. ile M.K.'yı durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan M.A. ile M.K. emniyete götürülerek sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir konteynerde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada Nepal uyruklu 3'ü kadın toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Konteynerde su, yiyecek ve çuval ile kilimler bulundu. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbata töreni öncesinde tebrik çiçeği yerine SMA hastası Aydem'e destek olunmasını rica etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?