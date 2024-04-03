Avustralya Başbakanı, Gazze'de öldürülen vatandaşın ailesine başsağlığı diledi

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KANBERRA, 3 Nisan (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'de bir Avustralya vatandaşının öldürülmesi nedeniyle halkının duyduğu öfkeyi iletti.

Albanese Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Lalzawmi "Zomi" Frankcom'un Gazze Şeridi'nde öldürülmesinden dolayı Avustralyalıların duyduğu öfkeyi Netanyahu'ya net şekilde ilettiğini doğruladı.

Frankcom, Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin merkezinde, içinde bulundukları üç araçlık konvoyun İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısıyla vurulması sonucu öldürülen yedi World Central Kitchen (WCK) yardım çalışanından biriydi.

Albanese, Kanberra'da düzenlediği basın toplantısında, "Avustralya'nın Frankcom'un ölümünden duyduğu öfke ve endişeyi dile getirdim" dedi.

Albanese, Netanyahu'nun saldırı ile ilgili tam şeffaflık içinde kapsamlı bir soruşturma yürütme sözü verdiğini söyledi.

Başbakan, "İsrail hükümeti saldırının sorumluluğunu üstlendi. Netanyahu meydana gelen trajedi nedeniyle Frankcom'un ailesi ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerini iletti" dedi.

Öldürülen yardım görevlilerini kahraman olarak nitelendiren Albanese, hükümetin mümkün olan her türlü yardımı sağlaması için Frankcom'un ailesine kişisel telefon numarasını verdiğini kaydetti.