Avustralya\'da 4 çocuğunu öldürmekten suçlu bulunan kadının mahkumiyet kararı bozuldu

Avustralya'da 4 çocuğunu öldürmekten suçlu bulunan kadın hakkındaki mahkumiyet kararı, 20 yıl sonra temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.

Yeni Güney Galler Ceza İstinaf Mahkemesi Başyargıcı Andrew Bell, Kathleen Folbigg'in üç cinayet ve bir kasıtsız adam öldürme suçlarından 30 yıllık hapis cezasını kaldırdı.

Yargılama sırasında çocuklarının doğal nedenlerle öldüğüne dair mevcut kanıtların ya görmezden gelindiğini ya da reddedildiğini kaydeden Folbigg, "Sistem, bazen çocukların aniden, beklenmedik ve yürek parçalayıcı bir şekilde ölebileceğini kabul etmek yerine beni suçlamayı tercih etti." ifadelerini kullandı.

Folbigg'in avukatı, müvekkilinin hapiste geçirdiği yıllar için eyalet hükümetinden "önemli" bir tazminat talep edeceklerini söyledi.

Kathleen Folbigg, 4 çocuğunun kendisinin iddia ettiği gibi doğal nedenlerden ölmüş olabileceğine dair yeni bilimsel kanıtlar neticesinde Yeni Güney Galler eyalet hükümetinin talimatıyla haziran ayında affedilmiş ve cezaevinden tahliye edilmişti.

56 yaşındaki Folbigg'in affını ve beraatini tavsiye eden soruşturma, 2021'de 90 bilim adamı, tıp doktoru ve alandan profesyoneller tarafından imzalanan ve çocukların yeni kayıtlara dayanarak doğal nedenlerle öldüğünü savunan bir dilekçe ile başlatılmıştı.

Folbigg'in 1989'da doğan ilk çocuğu Caleb 19 günlükken ikinci çocuğu Patrick 8 aylıkken, üçüncü çocuğu Sarah 10 aylıkken ve dördüncü çocuğu Laura ise 19 aylıkken ölmüştü.

Savcılar tarafından çocuklarını boğduğu iddia edilen Folbigg, 2003'te suçlu bulunmuş ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2018'de Kathleen'in iki kızının da ani ölümlerine neden olabilecek nadir bir genetik hastalığa dair kanıtlar keşfedilmişti.

Patrick'in ani ölümünün altta yatan nörogenetik bir bozukluktan kaynaklandığına dair uzman kanıtları savcıların Folbigg hakkındaki iddialarını zayıflatmıştı.