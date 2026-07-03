Avustralya'da Elektrikli Araç Satışında Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya'da Elektrikli Araç Satışında Rekor Artış

Avustralya\'da Elektrikli Araç Satışında Rekor Artış
03.07.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran'da bataryalı elektrikli araç satışları, toplam satışların %23,3'üne yükseldi.

KANBERRA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'da bataryalı elektrikli araç satışları, haziran ayında art arda beşinci ayda da rekor artış sergiledi. Çin, ülkenin ana araç tedarikçisi konumuna "yerleşti".

Avustralya Federal Otomotiv Endüstrileri Odası'nın cuma günü açıkladığı aylık verilere göre, haziran ayında ülke genelinde satılan 140.058 yeni aracın yüzde 23,3'ünü bataryalı elektrikli araçlar oluşturdu. Böylelikle bu araçların payı, mayısta kaydedilen yüzde 20'lik satış rekorunun üstüne çıktı.

Bataryalı elektrikli araç satışlarında art arda beşinci ayda da yeni rekor kaydedildi.

Satışlarda rekor artış ivmesinin başladığı şubat ayından bu yana, ülkede bataryalı elektrikli araçların pazar payı, toplam satışların yüzde 11,8'inden yüzde 23,3'üne yükselerek neredeyse 2 kat artış sergiledi.

Şubat ayında Çin, 1998'den beri pazarın lider tedarikçisi konumundaki Japonya'nın yerini alarak, Avustralya'nın en büyük yeni araç tedarikçisi unvanını kazandı.

Odadan cuma günü yapılan basın açıklamasında, Çin'in "Avustralya'nın önde gelen araç tedarikçisi konumunun artık yerleşik hale geldiği" belirtildi.

Şubat ayında 22.362 seviyesinde olan Çin menşeli araç satışı, haziran ayında 46.592 adede ulaştı. Japonya'dan tedarik edilen araç satışı ise 27.098'de kaldı.

Japon menşeli Toyota, haziran ayında 19.124 araç satarak Avustralya'daki araç satışlarında lider marka olmaya devam ederken, Çin menşeli BYD ise 18.881 satışla ikinci sıraya yükseldi.

BYD, 2026'nın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124'lük bir artışla araç satışını 23.355'ten 52.335'e çıkardı. Toyota'nın yılın ilk yarısındaki toplam satışları ise 2025'teki 120.978 adetten 2026'da 95.141'e geriledi.

Odanın CEO'su Tony Weber, haziran ayı satış verilerini Avustralya pazarı için paradigma değişimi diye nitelendirdi.

Weber, "Avustralya otomotiv pazarı, 2026 yılının ilk aylarında köklü bir değişim geçirdi. 2026'nın, Avustralya otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası olması muhtemel" dedi.

Weber, "Ortadoğu'daki çatışmalar ve benzin fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi küresel belirsizlikler, tüketicilerin yakıt fiyatlarına bağımlılığı azaltan araçlara olan ilgisini artırmış görünüyor" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Elektrikli Araç Satışında Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
ABD’nin ortasında bayrak sallaya sallaya gezdiler Dünya Kupası’ndaki Filistin desteği sürüyor ABD'nin ortasında bayrak sallaya sallaya gezdiler! Dünya Kupası'ndaki Filistin desteği sürüyor
Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO’nun ileri karakolu değildir Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir
Skandal Pereira’nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Kulüpler geri adım atmıyor İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kararına itiraz Kulüpler geri adım atmıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kararına itiraz

13:35
Komedyen Deniz Göktaş’ın Emniyet ifadesi ortaya çıktı
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi ortaya çıktı
13:15
Türkiye’nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:56
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ bakın ne yedirmişler
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' bakın ne yedirmişler
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:58:39. #7.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da Elektrikli Araç Satışında Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.