Avustralya'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Avustralya'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı

Avustralya\'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı
03.06.2026 14:36
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Mayıs ayında elektrikli araç satışları, yeni araçların yüzde 20'sini oluşturdu.

KANBERRA, 3 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'da elektrikli araç satışları mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı.

Avustralya Federal Otomotiv Endüstrileri Odası'nın çarşamba günü açıkladığı aylık satış verilerine göre, bataryalı elektrikli araçlar mayıs ayında ülkede satılan tüm yeni araçların yüzde 20'sini oluşturarak, nisan ayında kaydedilen yüzde 16,4'lük rekoru geride bıraktı.

Hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlar da dahil edildiğinde, tüm elektrikli araçların satışları mayıs ayındaki yeni araç satışlarının yüzde 46'sına karşılık geldi.

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, mayıs ayında Avustralya'da 8.211 yeni araç satarak satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 155 artırdı.

BYD'nin ve diğer Çinli üreticiler GWM ve Chery'nin Avustralya'daki yeni araç satışları, 2026'nın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 46.023 adetten 78.168 adede yükseldi.

Toyota, Avustralya'daki araç satışlarındaki liderliğini mayıs ayında da sürdürse de satışları 2025'in ilk 5 ayındaki 100.753 adetten, 2026'nın aynı döneminde 76.017 adede geriledi.

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika

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