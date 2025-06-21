Avustralya'da İlk Filistinli Milletvekili Seçildi - Son Dakika
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Avustralya'da İlk Filistinli Milletvekili Seçildi

21.06.2025 11:50
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Basem Abdo, Avustralya'da Türk toplumunun Filistin için çabalarını desteklediğini açıkladı.

Avustralya'da Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek üzere 3 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde milletvekili olan Batı Şerialı Basem Abdo, ülkedeki Türk toplumunun Filistin'de yaşananları gündemde tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Melbourne'un kuzeybatısındaki Calwell bölgesinden Avustralya İşçi Partisinin (ALP) adayı olarak seçime katılan, oyların yüzde 55,08'ini alan Abdo, ilk Filistin kökenli milletvekili olarak ülke tarihinde ilke imza attı.

Seçimden zaferle çıkan ALP, 151 sandalyeli parlamentoda 93 milletvekili ile iktidarını korurken ana muhalefetteki Ulusal-Liberal Parti Koalisyonu ise 43 milletvekili kazandı.

22 Temmuz'da yapılması planlanan törende yemin ederek mazbatasını almaya hazırlanan Abdo, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Türk toplumu, Avustralya'ya muazzam katkı sağlıyor"

Melbourne'da Türklerin de yoğun yaşadığı çok kültürlü seçim bölgesi Calwell'den seçilmesinin gururunu yaşadığını belirten Abdo, "Burada bulunan Türk toplumu, Avustralya toplumuna okullarıyla, kurumlarıyla, toplumsal organizasyonlarıyla, yerel ekonomiye muazzam ve pozitif katkı sağlıyor." dedi.

Avustralya'daki Türklerin Filistin'de yaşananları gündemde tutmak için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Abdo, "Buradaki Türk toplumunun Filistin'le ilgili çabalarının farkındayım, Filistin'de yaşananlar, onların yüreklerine dokunuyor. Türk toplumu, Filistinliler için adalet ve barış konularında liderlik yapıyor." diye konuştu.

" Gazze'den gelen görüntüler insanları sarsıyor"

Ülkedeki Müslüman toplumun, tüm Avustralya toplumunu Filistin'le ilgili doğru bilgilendirmek, barış ve adaletin sağlanması için yoğun çaba içinde olduğunu vurgulayan Abdo, "Filistin'den daha çok Gazze'den gelen görüntülerin insanları ne kadar sarstığını görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk toplumu, bu konuda barış ve adaletin sağlanması için liderlik yapıyor." diyen Abdo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filistin kökenli birisi olarak oraları iyi biliyorum, işgali bizzat yaşadım. İşgal sırasında büyükbabamı ve babaannemi kaybettim. Babam orayı terk etti çünkü işgal vardı. Sosyal medyada kullanılan görseller, genelde burada yaşayanların Filistin ve özellikle Gazze'deki aile fertlerinden geliyor. Onların endişelerini (parlamentoda) dile getirmekte, barış ve adaletin sağlanmasına öncülük edebilirim."

Abdo ailesi, savaş mağduru

Filistinli ailenin çocuğu olarak 3 Haziran 1987'de Kuveyt'te doğan Abdo'nun ailesi, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Batı Şeria'daki köylerini terk etmek zorunda kaldı.

Daha sonra Körfez Savaşı'nın çıkmasıyla Ürdün'e sığınan Abdo ailesi, 1991 yılında Avustralya'ya göç etti.

Öğretmenlik eğitimi alan 38 yaşındaki Basem Abdo, evli ve bir çocuk babası.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da İlk Filistinli Milletvekili Seçildi - Son Dakika

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