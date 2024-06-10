Avustralya'da İsrail'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralya'da İsrail'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi

Avustralya\'da İsrail\'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen 'Özgür Filistin' eylemine katılan binlerce göstericiye polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Ayrıca Sydney'deki ABD Konsolosluğu'na da saldırı düzenlendi.

10.06.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Melbourne kentinde polis, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden binlerce göstericiye biber gazıyla müdahalede bulundu.

9 News'ün haberine göre, güneydeki Melbourne kentinde düzenlenen "Özgür Filistin" eylemine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Göstericileri dağıtmak için alana gelen polis, kent merkezinde toplanan Filistin destekçilerine biber gazıyla müdahale etti. Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Yerel basına konuşan protestoculardan Avustralya Filistin Hakları Ağı Başkanı Nasser Mashni, biber gazının polis ve göstericiler arasında gerginlik patlak vermeden önce kullanıldığını ifade etti.

Mashni, "Filistin'e adalet için yürüyen binlerce barışçıl protestocuya karşı biber gazı kullanmaya karar veren polis beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Sydney'deki ABD Konsolosluğunun camları kırıldı

Öte yandan Sydney kentindeki ABD Konsolosluğunun 9 penceresinin balyozla kırıldığı bildirildi. Yeni Güney Galler eyaleti polisi, Konsolosluğun giriş kapılarının üzerine kırmızı sprey boyayla Filistin destekçileri tarafından kullanılan bir sembol olan ters üçgen çizildiği bilgisini paylaştı.

Konsolosluğun kamera görüntülerini inceleyen polis, eylemin kapüşonlu, maskeli ve elinde küçük boyutlarda balyoz taşıyan kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından yapıldığını belirtti. Polis, olayın sorumlusunu yakalamak için soruşturma başlattığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de bu sabah düzenlediği basın toplantısında olayı kınayarak, "saygılı siyasi tartışma ve söylem" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Avustralya, Melbourne, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da İsrail'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:05:10. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da İsrail'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement