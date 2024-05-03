Avustralya'da Müslüman Karşıtlığına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralya'da Müslüman Karşıtlığına Tepki

Avustralya\'da Müslüman Karşıtlığına Tepki

Avustralya'da yaşanan saldırılar sonrası Müslüman karşıtlığının arttığına dikkat çeken Avustralya İmamlar Konseyi Başkanı Şeyh Şadi es-Süleyman, yetkililerin farklı tutumlarına tepki gösterdi. Süleyman, saldırıların eşit bir şekilde ele alınmadığını ve çifte standart uygulandığını belirtti. Ayrıca, medya kuruluşlarının Müslümanları ötekileştirme ve düşman olarak gösterme konusunda büyük payı olduğunu ifade etti. Süleyman, Müslüman karşıtlığıyla mücadele için farkındalığın ve dayanışmanın artırılması gerektiğini vurguladı.

03.05.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ECEM ŞAHİNLİ ÖGÜÇ/ZEYNEP KATRE ORAN - Avustralya'da Müslümanlar, nisan ayında Sydney kentinde düzenlenen saldırılar sonrası Müslüman karşıtlığını körüklediği gerekçesiyle yetkililerin farklı tutumlarına tepki gösteriyor.

Sydney kentinin doğusunda bulunan Westfield Bondi Junction Alışveriş Merkezi'nde 13 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Avustralya polisi, olayın yaşanmasından birkaç gün sonra, saldırganın mental sağlık sorunları nedeniyle saldırıyı yaptığını bildirmişti.

Öte yandan, polis, 15 Nisan'da Sydney'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde ayin sırasında düzenlenen saldırıda saldırganın sağlık sorunlarına değinmemiş, olayı, birkaç saat gibi kısa bir sürede "terör saldırısı" olarak tanımlamıştı.

Avustralya İmamlar Konseyi Başkanı Şeyh Şadi es-Süleyman, Avustralya'daki saldırılar sonrası artan Müslüman karşıtlığına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Saldırılar arasında eşit bir tutum izlenmediğini düşünüyoruz"

Söz konusu iki saldırıda, aynı suçun, farklı şekillerde tanımlandığını belirten Süleyman, bu durumu "çifte standart" olarak niteledi.

Süleyman, yetkililerin, iki saldırıya yaklaşımının eşit olmadığına işaret ederek, "Saldırılardan birinin mental sorunlardan kaynaklandığı söylenirken, diğeri için saldırganın saldırıyı bilinçli olarak yaptığı ifade edildi. Burada ciddi adaletsizlik var." diye konuştu.

Polis tarafından kullanılan dilin duruma yardımcı olmadığını kaydeden Süleyman, yetkililerin farklı tutumları nedeniyle duydukları endişeyi gerekli makamlara ilettiklerini ancak aldıkları geri dönüşün ikna edici olmadığını belirtti.

"İkili tutumda medya kuruluşlarının katkısı da büyük"

Süleyman, Avustralya'daki ana akım medya kuruluşlarının, "Müslümanları ötekileştirme ve düşman olarak gösterme" konusunda büyük payı olduğunu kaydetti.

Medya kuruluşlarının saldırıların sorumlularını tanımlarken "dindar", "Sünni" ve "Müslüman" gibi kelimeleri kullandıklarını söyleyen Süleyman, bu durumun Avustralya'daki çok kültürlü uyumu bozduğunu ve Müslümanlara yönelik düşmanlığı körüklediğini savundu.

"Avustralya'da Müslüman karşıtlığında artış yaşanıyor"

Avustralya'da 7 Ekim 2023 sonrasında Müslüman karşıtlığında artış yaşandığını dikkati çeken Süleyman, Avustralya İmamlar Konseyinin verilerinden yola çıkarak kilise saldırısının söz konusu düşmanlığı daha da artırdığını vurguladı.

Süleyman, "Müslüman karşıtlığı sadece fiziksel değil, sözlü ve çevrim içi platformlar üzerinden yürütülen saldırılar olarak da yapılıyor." dedi.

Farkındalığın ve dayanışmanın artırılması çağrısı

Müslümanların Avustralya'daki nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen bir azınlık grup olduğunu hatırlatan Süleyman, ülkedeki Müslümanların birbirleriyle dayanışma içinde olması ve bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Süleyman, Müslüman karşıtlığıyla mücadele için hukuk sisteminin de gelişmesi ve Müslümanların sisteme dahil olması gerektiğini kaydederek, "Bizim sistemi, sistemin de bizi anlaması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman, "Farklı milletlerden ve inançlardan olsak da Avustralya halkının güvenliği konusunda hepimiz hemfikiriz. Şiddetin ırkı, dini ve milliyeti olmaz." ifadesini kullandı.

Saldırılar

Sydney'deki alışveriş merkezinde 13 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü.

Avustralyalı yetkililer, olaydan ancak birkaç gün sonra saldırının terörle ilgili olmadığını ve "yalnız bir eylem" olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan, Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde 15 Nisan'da canlı yayımlanan ayinde Piskopos Mar Mari Emmanuel hedef alınmıştı. Piskopos ve 3 kişi yaralanmış, saldırgan yakalanmıştı.

Yeni Güney Galler Emniyet Müdürü, bu saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulacağını bildirmişti. Saldırı sonrası eyaletteki bazı camilerin tehdit edildiği açıklanırken, "terörle mücadele" operasyonları çerçevesinde olayla bağlantısı olduğu iddia edilen ve yaşları 14-17 arasında olan 6 çocuğun yakalandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Avustralya, Uluslararası, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Müslüman Karşıtlığına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:37 Galatasaray’da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
10:33 Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 11:52:41. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da Müslüman Karşıtlığına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement