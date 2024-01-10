Avustralya\'da Nazi selamı ve terör sembollerinin sergilenmesi ve satışı yasaklandı

Avustralya'da kamusal alanda Nazi selamı verilmesi ve terör örgütleriyle bağlantılı sembollerin sergilenmesi ile satışı yasaklandı.

Avustralya Parlamentosu, Haziran 2023'te Parlamentoya sunulan, Aralık 2023'te kabul edilen yasa tasarısının 8 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yasa kapsamında kamuya açık alanda Nazi selamı veren, gamalı haç veya Nazi Schutzstaffel (SS) adı verilen paramiliter oluşumla bağlantılı "kara güneş" sembolünü sergileyen kişilere 12 aya kadar hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca bu sembollerin satışı ve ticareti de yasaklandı.

Söz konusu yasa, Canberra hükümetince terör örgütü kabul edilen PKK, DEAŞ ve Hamas ile ilişkili sembollerin kamusal alanda gösterilmesinin yasaklanmasını da kapsıyor.

Avustralya Başsavcısı Mark Dreyfus, "türünün ilk örneği" olan yeni yasanın, ülkede "terör eylemlerini yüceltmenin ve övmenin" suç teşkil etmesini sağladığını belirtti.