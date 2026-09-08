Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarına algoritmasız akış seçeneği sunulacak - Son Dakika
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Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarına algoritmasız akış seçeneği sunulacak

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Avustralya'da hazırlanan yeni yasa tasarısı, sosyal medya kullanıcılarının algoritma önerilerini görüp görmeyeceklerini kendilerinin seçebilmesini öngörüyor. Platformlar kullanıcılara bildirim göndermek zorunda kalacak; algoritma dışında kalanlar yalnızca takip ettikleri hesapların içeriklerini görebilecek.

Avustralya'da, sosyal medya kullanıcılarının akışlarında algoritma tarafından önerilen içerikleri görüp görmeyeceklerine karar verebilmelerini sağlayan düzenlemeleri içeren yeni yasa tasarısı hazırlandı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden, sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa tasarısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısıyla sosyal medya kullanıcılarının algoritma tarafından önerilen kişiselleştirilmiş içeriklerin akışlarına dahil edilip edilmeyeceğini seçebilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda sosyal medya platformlarının kullanıcılara akışları konusunda seçim olanağı sunan bildirim göndermesinin zorunlu hale geleceği belirtilen açıklamada, algoritmanın dışında kalmak isteyen kullanıcıların yalnızca takip ettikleri kişi ve hesapların içeriklerini görebileceği bildirildi.

Açıklamada, "Bu, Avustralyalılara kullandıkları platformlar ve gördükleri içerikler konusunda daha fazla seçenek sunacaktır." ifadesi kullanıldı.

18 yaş altı zararlı içeriklerden korunacak

Açıklamaya göre yasa tasarısı kapsamında ayrıca dijital hizmetlerin, 18 yaş altı gençleri olumsuz etkileyebilecek tasarım özelliklerinden de koruması öngörülüyor.

Buna göre dijital hizmetler gençleri, yeme bozukluğuna ve suça özendiren içeriklerin yanı sıra kadınlar ve cinsiyet eşitliği hakkında düşmanca fikirleri teşvik eden paylaşımlardan da korumakla yükümlü olacak.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarına algoritmasız akış seçeneği sunulacak - Son Dakika

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