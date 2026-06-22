Avustralya\'da Tarihi Kokain Ele Geçirildi

SİDNEY, 22 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinin kuzeybatısındaki bir mülkt 2,7 ton kokain ele geçirildi. Bu, Avustralya tarihinde ele geçirilen en büyük miktardaki kokain oldu.

Avustralya Federal Polisi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre yetkililer, cuma günü kent merkezinin 50 kilometre kuzeybatısında bulunan Londonderry bölgesinde arama yaptı.

Bölgede bulunan bir evin arkasındaki üç nakliye konteynerini inceleyen polisler, sahte zemin kaplamasının altındaki gizli bölmede plastik kasalar içinde gizlenen kokaini tespit etti.

Ele geçirilen kokainin tahmini piyasa değerinin 816 milyon Avustralya doları (571,3 milyon ABD doları) olduğu belirtildi.

Operasyonda 21 ve 25 yaşlarında iki şüpheli, satış amacıyla ülkeye yasadışı olarak sokulmuş, sınır kontrolüne tabi uyuşturucu madde bulundurma gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu suçu işleyenler, ömür boyu hapse varan cezalar alabiliyor.