Avustralya'dan Dijital Platformlara Vergi Uyarısı - Son Dakika
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Avustralya'dan Dijital Platformlara Vergi Uyarısı

Hükümet, gelir paylaşımını reddeden dijital platformlara vergi getireceğini duyurdu.

12.12.2024 10:47
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Avustralya hükümeti, gelirlerini Avustralyalı basın kuruluşlarıyla paylaşmayı kabul etmedikleri takdirde büyük dijital platformları ve arama motorlarını vergilendireceğini bildirdi.

İletişim Bakanı Michelle Rowland ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Stephen Jones, verginin 1 Ocak 2025'ten itibaren Avustralya'dan yılda 250 milyon Avustralya dolarından (160 milyon ABD doları) fazla gelir elde eden teknoloji şirketlerine uygulanacağını açıkladı.

Bu şirketler arasında Meta, Google, Alphabet ve ByteDance yer alıyor.

Hükümetin yeni vergisi, Avustralyalı medya kuruluşlarına ödenen parayla dengelenecek. Verginin boyutu henüz net değil.

Hazine Müsteşar Yardımcısı Jones, yaptığı açıklamada, "Asıl amaç gelir elde etmek değil. Umarız hiç gelir elde etmeyiz. Asıl amaç, Avustralya'daki platformlar ve haber medyası işletmeleri arasında anlaşma yapılmasını teşvik etmektir." dedi.

Bu hamle Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın Avustralyalı haber yayıncılarına içerikleri için ödeme yapmak üzere üç yıllık anlaşmaları yenilemeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Bir önceki hükümet 2021'de, teknoloji devlerini Avustralyalı medya şirketleriyle gelir paylaşımı anlaşmaları yapmaya ya da Avustralya'daki gelirlerinin yüzde 10'u kadar para cezasına çarptırılmaya zorlayan bazı yasaları yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'dan Dijital Platformlara Vergi Uyarısı - Son Dakika

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