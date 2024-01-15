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Filistin Yanlıları, ABD ve İsrail Büyükelçiliklerinin Önünde Ateşkes Talebiyle Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Filistin Yanlıları, ABD ve İsrail Büyükelçiliklerinin Önünde Ateşkes Talebiyle Gösteri Düzenledi

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Doğu ziyaretine başlarken Filistin yanlıları, Gazze'de ateşkes talebiyle ABD ve İsrail'in Canberra büyükelçiliklerinin önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in saldırılarını durdurmasını, kuşatmanın kaldırılmasını ve insani yardımların engelsiz girişini talep etti. Wong ise ziyaret edeceği ülkelerde Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına verdikleri desteği ileteceğini belirtti.

Filistin Yanlıları, ABD ve İsrail Büyükelçiliklerinin Önünde Ateşkes Talebiyle Gösteri Düzenledi
15.01.2024 - 14:01,
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Doğu ziyaretine bugün başlarken Filistin yanlıları, Gazze'de ateşkes talebiyle ABD ve İsrail'in Canberra büyükelçiliklerinin önünde gösteri düzenledi.

News.com.au sitesinin haberine göre, ABD ve İsrail büyükelçiliklerinin önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes sağlanmasını, kuşatmanın kaldırılmasını ve insani yardımların engelsiz girişini talep etti.

ABD'nin İsrail'e mali, askeri ve diplomatik desteğini kesmesini isteyen göstericiler, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine soykırım davası açan Güney Afrika'nın Canberra'daki büyükelçiliğine giderek Büyükelçi Marthinus van Schalkwyk ve eşine çiçek verdi.

Gösterinin organizatörlerinden Nemer Abushamha, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkı için adalet talep ettiklerini belirterek, "İsrail'in Gazze'deki eylemleri, ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetini ortaya koyduğu için soykırım suçu anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Penny Wong'dan Orta Doğu ziyareti

Wong, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta "Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik uluslararası diplomatik çabaları desteklemek üzere" Ürdün, İsrail, Filistin ve BAE'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Avustralya'nın sesini, Gazze'ye yönelik hayati önem taşıyan insani yardımların arttırılması, uluslararası hukukun korunması ve sivillere koruma sağlanması amacıyla kullanacağını belirten Wong, ziyarette bulunacağı ülkelerde yapacağı görüşmelerde Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına verdikleri desteği ileteceğini kaydetti.

Wong, "Avustralya, İsraillilerin ve Filistinlilerin uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde güvenle yaşayabilecekleri iki devletli bir çözüm şeklinde adil ve kalıcı bir barış adına ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Penny Wong'un bu akşam Ürdün'de olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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