Avustralya Gençlik Bakanı İsrail'in saldırılarını eleştirdi - Son Dakika
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Avustralya Gençlik Bakanı İsrail'in saldırılarını eleştirdi

Avustralya Gençlik Bakanı Anne Aly, İsrail'in saldırılarını savunmak amacıyla 'çatışmayı' kullandığını ve savaş hukuku ilkelerini çiğnediğini ifade etti. Aly, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldürüldüğü olay hakkındaki açıklamasını değerlendirdi. Aly, İsrail'in saldırılarının bir hakaret olduğunu belirtti ve İsrail hükümetinin savaş hukukuna ve ilkelerine uyması gerektiğini hatırlattı.

05.04.2024 11:27
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Avustralya Gençlik Bakanı Anne Aly, İsrail'in saldırılarını savunmak amacıyla "çatışmayı" kullandığını ve savaş hukuku ilkelerini çiğnediğini ifade etti.

ABC News'ün haberine göre, Aly, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldürüldüğü olay hakkındaki açıklamasını ABC'ye değerlendirdi.

Aly, İsrail'in saldırılarını savunmak amacıyla çatışmayı kullandığını ve bunun, saldırıda öldürülen Avustralya vatandaşı Lalzawmi Zomi Frankcom'a, ailesine, yardım çalışanlarına, İsrail tarafından öldürülen gazeteciler, sağlık çalışanları ve 30 binden fazla Filistinliye karşı bir hakaret olduğunu ifade etti.

"Bu, savaş değil. Savaşın, uluslararası toplumca üzerinde anlaşılmış kuralları ve savaşanlardan uyması beklenilen ilkeleri ve davranış biçimleri vardır." diyen Aly, İsrail hükümetinin, savaş hukukuna ve ilkelerine uymaya başlaması gerektiğini hatırlattı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya'nın WCK çalışanlarının öldürülmesinin ardından İsrail'e tepkisi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese 2 Nisan'da, WCK çalışanlarının İsrail'in saldırılarında öldürülmesinin "bir trajedi" olduğunu vurgulamış, İsrail'in olaya ilişkin bütün sorumluluğu üstlenmesini talep etmişti.

Sosyal medya hesabı X'ten 3 Nisan'da paylaşımda bulunan Albanese, Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede Frankcom'un öldürülmesini konuştuğunu belirtmişti.

Albanese, "Avustralya'nın Zomi Frankcom'un ölümünden duyduğu öfkeyi ve endişeyi bu sabah Başbakan Netanyahu'ya bir telefon görüşmesinde dile getirdim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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