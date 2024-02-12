Avustralya, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılardan endişe duyuyor - Son Dakika
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Avustralya, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılardan endişe duyuyor

Avustralya, İsrail\'in Refah kentine düzenlediği saldırılardan endişe duyuyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Albanese, İsrail'i masum sivilleri koruma sorumluluğu bulunduğu konusunda uyardı ve yerlerinden edilen Filistinlilere güvende olmaları için Refah kentine gitmelerinin söylendiğini hatırlattı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılardan endişe duyduklarını vurguladı.

12.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:18
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Avustralya, İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek Filistinlileri sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılardan endişe duyduğunu bildirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin Sydney'de yayın yapan 2GB radyosuna açıklamada bulundu.

Albanese, İsrail'i masum sivilleri koruma sorumluluğu bulunduğu yönünde uyardı.

Yerlerinden edilen Filistinlilere güvende olmaları için Refah kentine gitmelerinin söylendiğini hatırlatan Albanese, "Bu sivillerin akıbetinden büyük endişe duyuyorum." dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da konuya ilişkin Avustralya Associated Press'e değerlendirmelerde bulundu.

Wong, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılardan endişe duyduklarını vurguladı.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin Refah kentine gitmek zorunda kaldığını anımsatan Wong, İsrail'in bu insanlara özel dikkat göstermemesinin "yıkıcı sonuçlar doğuracağını" kaydetti.

Refah saldırıları

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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