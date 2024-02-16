Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda Gazze için acil insani ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika
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Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda Gazze için acil insani ateşkes çağrısında bulundu

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda Gazze için acil insani ateşkes çağrısında bulundu

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda başbakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentine kara harekatı planlamasından endişe duyduklarını belirterek, Gazze'deki insani durumun zaten vahim olduğunu ve geniş çaplı bir askeri operasyonun felaket olacağını ifade etti. Üç ülke, İsrail'e operasyondan vazgeçme çağrısında bulunarak acil insani ateşkesin gerekliliğini vurguladı.

16.02.2024 14:00  Güncelleme: 14:03
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KANBERRA, 16 Şubat (Xinhua) -- Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, Gazze için acil insani ateşkes çağrısında bulundu.

Üç ülkenin başbakanları Perşembe günü yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistin kenti Refah'a kara harekatı planlayabilecek olmasından ciddi endişe duyduklarını ifade etti.

Açıklamada, Refah'a yaklaşık 1,5 milyon Filistinli sığındığından bölgeye yönelik bir askeri operasyonun felaket olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'deki insani durum zaten vahimken, geniş çaplı bir askeri operasyonun Filistinli siviller üzerindeki etkileri yıkıcı olacaktır. İsrail hükümetine operasyondan vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz. Zira sivillerin gidebileceği başka bir yer kalmadı" ifadesi yer aldı.

"Bu nedenle acilen insani ateşkese ihtiyaç var" denilen açıklamada, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çözüm bulunması için sürdürülebilir bir ateşkesin gerekli olduğu vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

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