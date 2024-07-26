Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda Gazze için acil ateşkese çağrı yaptı

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Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde "acil ateşkese" varılması çağrısı yaptı.

Üç ülke, Çin'in öncülüğünde, Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisinin yürüttüğü görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanmasının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, sivillerin korunması ile Gazze genelindeki yardım akışının artırılması gerektiğini belirterek, Gazze için "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Gazze'deki durumun "felaket" olarak değerlendirildiği açıklamada, insanların çektiği acıların kabul edilemez olduğu ve bunun devam etmemesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, sivillerin korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, Hamas'ın silahlarını bırakması ve tüm esirleri salıvermesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada üç ülke, Hamas'ın Gazze'nin gelecek yönetiminde hiçbir rolü olmayacağını düşündüklerini aktardı.

Açıklamada, Lübnan sınırında yükselen gerilimle ilgili de çatışmaların devam etmesinin on binlerce Lübnan ve İsrailli sivilin hayatını tehlikeye atacağı belirtildi.

"Pekin Diyaloğu" imzalanmıştı

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ile Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.