Avustralya'nın Çin'e Şarap İhracatı 2019'dan Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Avustralya'nın Çin'e Şarap İhracatı 2019'dan Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Avustralya\'nın Çin\'e Şarap İhracatı 2019\'dan Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Avustralya'nın Çin'e aylık şişelenmiş şarap ihracatı 2019'dan bu yana en yüksek dördüncü seviyesine ulaştı. Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanı Murray Watt, Mayıs ayında Çin'e 9,8 milyon litre şişelenmiş şarap ihraç edildiğini ve bu rakamın 2019'dan bu yana en yüksek aylık ihracat miktarı olduğunu belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı, Mart ayında Avustralya şarabına yönelik anti-damping ve sübvansiyon karşıtı gümrük vergilerini kaldırmıştı.

16.07.2024 12:50
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Avustralya'nın Çin'e aylık şişelenmiş şarap ihracatı 2019'dan bu yana en yüksek dördüncü seviyesine ulaştı.

KANBERRA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Çin'e şarap ihracatının yeniden canlanmasından memnun.

Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanı Murray Watt, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Mayıs ayında Çin'e toplam değeri 142,2 milyon Avustralya doları (96,3 milyon ABD doları) olan 9,8 milyon litre şişelenmiş şarap ihraç ettiğini belirtti.

Bu rakam, 2019 yılından bu yana Avustralya'nın Çin'e gerçekleştirdiği dördüncü en yüksek miktardaki aylık şişelenmiş şarap ihracatına işaret ediyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilen ihracatın toplam değeri, Kovid-19 pandemisi öncesinde 2019'da kaydedilen ortalama aylık ihracat değerinden 50 milyon Avustralya doları (33,8 milyon ABD doları) daha yüksek oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı, Mart ayında Avustralya şarabına yönelik anti-damping ve sübvansiyon karşıtı gümrük vergilerinin sonlandırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Balıkçılık, Avustralya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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