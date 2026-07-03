Avustralya Polisi Gazze'deki Savaş Suçlarını Araştırıyor

Avustralya Federal Polisinin (AFP), İsrail ordusundaki bir vatandaşının Gazze'de savaş suçu işlediğine ilişkin iddiaları değerlendirdiği bildirdi.

ABC News'in haberine göre, sivil toplum kuruluşu Avustralya Uluslararası Adalet Merkezinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusundaki bir Avustralya vatandaşının Gazze'de 2023-2024 yıllarında savaş suçu işlediğine dair iddiaların yer aldığı dosyanın Avustralya Federal Polisine sunulduğu belirtildi.

AFP'den yapılan açıklamada ise, iddiaların değerlendirildiği belirtilirken resmi bir soruşturma açılıp açılmayacağı konusunda bir bilgi verilmedi.