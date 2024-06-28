Avustralya ve Hindistan, Lübnan'a seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralya ve Hindistan, Lübnan'a seyahat uyarısı yaptı

Avustralya ve Hindistan, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri ve ülkeden ayrılmaları konusunda uyarıda bulundu. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Lübnan'daki durumun son derece istikrarsız olduğunu belirterek, ticari uçuşlar mevcutken ülkeyi terk etme çağrısı yaptı. Hindistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de Lübnan'daki Hint vatandaşlarına dikkatli olmaları ve elçilikle iletişimde kalmaları uyarısında bulundu. Diğer ülkeler de Lübnan'dan ayrılmayı içeren seyahat uyarıları yapmıştı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki saldırılar ise devam ediyor.

28.06.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya, İsrail- Lübnan sınırında yükselen gerilim nedeniyle vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeme ve uçuşlar varken ülkeden ayrılma uyarısı" yaptı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki durumun "son derece istikrarsız" olduğunu ifade etti.

Wong, vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyararak, "Lübnan'daki Avustralyalılar, ticari uçuşlar mevcutken ülkeyi terk etmeli." ifadesini kullandı.

Bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini dile getiren Wong, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki havalimanının "kısa süre içinde kapanabilme" ihtimalinin olduğunu belirtti.

Hindistan da vatandaşlarını uyardı

Hindistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'daki Hint vatandaşlarına "son derece dikkatli olmaları ve elçilikle iletişimde kalmaları" uyarısında bulunuldu.

ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, İrlanda, Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Hindistan, Beyrut, İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya ve Hindistan, Lübnan'a seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:08:12. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya ve Hindistan, Lübnan'a seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement