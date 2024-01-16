Avustralya Yayın Kuruluşu ABC\'de Filistin\'e Destek Veren Sunucunun Kovulması İçin İsrail Lobisi Baskı Yaptı

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC), Filistin'e destek veren radyo sunucusu Antoinette Lattouf'un kovulması için "İsrail İçin Avukatlar" grubu tarafından baskı gördüğü tespit edildi.

The Age gazetesinin haberine göre, "İsrail yanlısı lobi", Lattouf'un kovulması için doğrudan ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür David Anderson'a baskı yapmak amacıyla "mektup kampanyası" yürüttü.

Gazete, Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından ABC'den çıkarılan radyo sunucusu Lattouf'un kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaştı.

"İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'u görevden alması için ABC yönetimine koordineli şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu gösteriyor.

Grupta gönderilen mesajlardan birinde, "ABC'nin sadece toplumdaki bireylerden değil, özellikle avukatlardan haber alması önemli, böylece gerçek bir yasal tehdit olduğunu hissedecekler." ifadesi yer aldı.

ABC'ye yazdığı mektuptan bahseden bir diğer üye ise mesajında, "ABC'ye karşı muhtemelen dava açılabilecek bir suç olmadığını biliyorum, ben dava açacağımı zaten söylemedim sadece soruşturma açacağımı söyledim. Kadının işine derhal son vermeleri gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

156 kişilik grupta geçen yazışmalarda, sunucunun kovulması için ABC'ye mektup yazılması teşvik ediliyor.

ABC'nin radyosunda sunuculuk yapan Lattouf, sosyal medya hesabında, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.