Avusturya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika
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Avusturya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlandı

Avusturya\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101\'inci yılı kutlandı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

29.10.2024 18:16
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, İstiklal Marşı ve Avusturya milli marşının okunmasıyla başladı.

Programa, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, ABD'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Laura Holgate ve Avusturya Başbakanlık Ofisi Küresel İşlerden Sorumlu Özel Temsilcisi Peter Launsky-Tieffenthal'ın yanı sıra çok sayıda ülkeden üst düzey diplomat katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının paylaşıldığı törende konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türk ulusunun verdiği Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinde yaşanan çetin mücadeleyi anlattı.

Ceyhun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin çağdaş uygarlıklar düzeyine erişmesi hedefinin, Cumhuriyet'in vizyonu olarak hayat bulduğunu anlattı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırıldığını belirten Ceyhun, "Ülkemiz, zengin tarihi mirası ve Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde katedilen önemli kalkınma hamleleriyle geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor." diye konuştu.

Ceyhun, Türkiye'nin terörün her türüne karşı verdiği kararlı mücadeleye de değinerek dost ve müttefik ülkelerin Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelede yanında yer almasının önemine dikkati çekti.

Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda katettiği olumlu ivmenin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Ceyhun, bu yıl Türkiye ve Avusturya arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü, İş Gücü Anlaşması'nın da 60'ıncı yıl dönümlerinin kutlandığını, bu süreçte iki ülkeyi birbirine yakınlaştırıcı güzel etkinliklerin yapıldığını anlattı.

Ceyhun, "İkili ilişkilerimizin birçok alanda derinleşerek güçlenmesini çok kıymetli buluyoruz. Bu işbirliğini gelecekte de sürdürmeyi arzuluyoruz." dedi.

Avusturya'nın Karintiya eyaletindeki bir kışlada geçen hafta bir askerin tabancasından çıkan kurşun sonucunda, 21 yaşındaki Türk asıllı askerin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Ozan Ceyhun, Türk kökenli askerin ailesine bir kez daha başsağlığı diledi.

Ankara'daki terör saldırısına kınama

Avusturya Başbakanlık Ofisi Küresel İşlerden Sorumlu Özel Temsilcisi Launsky-Tieffenthal da yaptığı konuşmada, küresel olarak ciddi sınamalardan geçildiği bir dönemde önemli bir müttefik olan Türkiye ile ikili ilişkilerin ulaştığı olumlu seviyeye dikkati çekti.

Launsky-Tieffenthal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınadığını söyledi.

Karintiya'daki kışlada hayatını kaybeden Türk asıllı askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Launsky-Tieffenthal, olayın her yönüyle soruşturulduğunu belirtti.

Türkiye ve Avusturya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'yla Türklerin bu ülkenin ekonomik gelişimine ciddi katkı sağladıklarını kaydeden Launsky-Tieffenthal, burada yaşayan Türk toplumunun Avusturya'nın bir parçası olduğunu söyledi.

Tören sonrasında misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Viyana Büyükelçiliğinde akşam saatlerinde ikinci bir program daha düzenlenecek.

Kaynak: AA

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