Avusturya'dan Trump-Putin Görüşmesine Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avusturya'dan Trump-Putin Görüşmesine Eleştiri

16.08.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, Rusya'nın barışa hazır olmadığını savundu ve Putin'i eleştirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki görüşmesine ilişkin, Rusya'nın barışa hazır olmadığını öne sürdü.

Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ABD'nin Alaska eyaletinde yapılan Trump-Putin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Putin'in kırmızı halıyla karşılanmasının birçok kişiyi "rahatsız ettiğini" belirten Meinl-Reisinger, Rusya Devlet Başkanı'nın barışa hazır olmadığını savundu.

Meinl-Reisinger, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusça "SSCB" yazılı sweatshirtle görünmesinin kesinlikle tesadüf olmadığını ve bilinçli bir mesaj içerdiğini kaydetti.

Bakan Meinl-Reisinger, "Rusya'da barışa dair herhangi bir isteklilik görmek imkansız." ifadesini kullandı.

Meinl-Reisinger, Ukrayna'da barışı sağlama konusundaki kararlılığından dolayı Trump'a minnettar olduklarını, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının çok önemli olduğunu vurguladı.

ABD'nin bu kapsamdaki tüm çabalarını özellikle de ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak üçlü bir görüşmeyi destekleyeceklerini bildiren Meinl-Reisinger, ayrıca, bu zirvenin, " Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarlarını yalnızca AB'nin temsil edebileceğini" gösterdiğini belirtti.

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avusturya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Alaska, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'dan Trump-Putin Görüşmesine Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 23:37:18. #7.12#
SON DAKİKA: Avusturya'dan Trump-Putin Görüşmesine Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.