Axiom Baş Astronotu Lopez-Alegria, Türkiye\'nin uzayda önem kazandığını söyledi

Axiom Space Baş Astronotu, İnsanlı Uzay Uçuşlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Başkan Yardımcısı Michael Lopez-Alegria, Türkiye'nin çok parlak bir geleceği olduğunu belirterek "Türkiye, uzay topluluğunda giderek daha önemli hale geliyor. İlk uçuşunuzu 2024'te Alper ile yaptınız, ilk Kongre ise burada 2026'da oldu. Neredeyse tamamen yerli teknolojiyle üretilmiş bir uydunuz, Türksat 6A var. Yakında Ay'a gezici keşif aracı göndereceksiniz. Türkiye için gelecek çok parlak." dedi.

Lopez-Alegria, IAF tarafından AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yörüngeden çıkarılması ve Axiom Space'in istasyon modüllerinin yörüngeye gönderilmesi sürecine ilişkin Lopez-Alegria, ISS'nin yörüngeden çıkışıyla uzay ajansları ve astronotların kullanabileceği bir istasyon oluşturulana kadar geçen sürede bir boşluk olmamasını sağlamaya kararlı olduklarını belirtti.

Michael Lopez-Alegria, geliştirme aşamasında iki modül olduğunu ve bunlardan birinin, İtalya'da Thales Alenia Space'te yer aldığını aktararak ilkinin yakın zamanda teslim edilmesini beklediklerini dile getirdi.

2028'de fırlatma sürecini hala planladıklarını ve ilk modülün ISS'ye kenetleneceğini kaydeden Lopez-Alegria, bu sırada ikinci modülün de tamamlanarak aynı yörüngeye fırlatılacağını, sonrasında ilkinin ISS'den ayrılarak yeni fırlatılan modül ile birleşeceğini anlattı.

Lopez-Alegria, bu şekilde küçük ancak tamamen işlevsel ticari bir uzay istasyonunun tam zamanlı şekilde kullanıma hazır olacağını söyledi.

Uzayda devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiye dair Lopez-Alegria, devletlerin uzayda yaptıkları çalışmaların, kamu kaynaklarının kullanımı nedeniyle hükümetler tarafından onaylananlar ile sınırlı olduğunu belirterek ticari uzay istasyonlarında ise bu tür kısıtlamaların ortadan kalktığını kaydetti.

Michael Lopez-Alegria, bu bağlamda uzay veri merkezleri, yarı iletkenlerin üretimi, ilaç sektörü ile ilgili faaliyetler gibi konularda son derece iyimser olduğuna dikkati çekerek, geleceğin parlak olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Alper Gezeravcı ile gurur duymalı

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Axiom-3 misyonuna ve Türkiye'nin uzay çalışmalarına dair Lopez-Alegria, ilk olarak Gezeravcı'nın harika bir ekip arkadaşı olduğunu ve Türkiye'nin ilk astronotu olarak kendisiyle büyük gurur duyması gerektiğini dile getirdi.

Lopez-Alegria, Türk sanayisinin Aselsan, Roketsan ve diğer şirketlerle kabiliyetler açısından zamanının oldukça ilerisinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu şirketlerin, gösterdiği ileri gelişmişlik düzeyine uygun olarak alçak yörünge ekonomisi tedarik zincirine entegre olacağından son derece eminim." dedi.

Türkiye'nin çok parlak bir geleceği olduğunun altını çizen Lopez-Alegria, Axiom İstasyonu için bir yük rafının potansiyel inşası dahil olmak üzere diğer girişimlerde de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay ile işbirliği yaptıklarını anlattı.

Michael Lopez-Alegria, yaklaşımlarının herhangi bir ülkeden birini "uzaya uçurmaktan" ziyade o ülke ile gerçek bir etkileşime girmek olduğunu vurgulayarak böylece ülkenin alçak yörünge ekonomisinin ve o ekosistemin bir parçası haline gelebileceğini dile getirdi.

Ticari uzay uçuşlarında ekip arkadaşları aynı zamanda "müşteriler"

Geleneksel uzay ajansları ile ticari misyonlar arasındaki farka ilişkin Lopez-Alegria, bunların birçok yönden benzer olduğuna işaret ederek, aynı şekilde ekibin emniyet ve operasyonel konularda komutanın karar almasına yardımcı olduğunu aktardı.

Michael Lopez-Alegria, öte yandan, özel sektörde ekip arkadaşlarının aynı zamanda "müşteriler" olduğunu kaydederek, "Bu da farklı bir tür ilişki. Bu da aslında yakın bir bağ kurmanı sağlıyor çünkü sadece onların emniyetleri ve iyi durumda olmalarıyla değil, onların operasyonel başarılarıyla da ilgileniyorum. O iki misyona ve müşterilerle ve beraber uçtuğum insanlarla kurduğum ilişkiye baktığımda çokça memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Yapay zekanın uzay çalışmalarına etkisine dair Lopez-Alegria, yapay zekanın nereye gittiğini söylemenin zor olduğunu ve hızla geliştiğini belirterek, uzaydaki sistem hatalarına yönelik bu teknolojinin hataları önlemek için olmasa bile daha iyi öngörülmesi ya da daha hızlı bir yanıt verilmesi için kullanılabileceğine işaret etti.

"Türkiye uzay topluluğunda giderek daha önemli hale geliyor"

Michael Lopez-Alegria, IAC'ye ve Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin, "Türkiye uzay topluluğunda giderek daha önemli hale geliyor. İlk uçuşunuzu 2024'te Alper ile yaptınız, ilk Kongre ise burada 2026'da oldu. Neredeyse tamamen yerli teknoloji ile üretilmiş bir uydunuz, Türksat 6A var. Yakında Ay'a gezici keşif aracı göndereceksiniz. Türkiye için gelecek çok parlak. Tüm bunlar, geleceğimiz olan çocuklar için çok ilham verici. Türkiye'nin geleceği için bu kadar mutlu ve memnun olamazdım." ifadelerini kullandı.

Axiom Space'in Türkiye ile ortak olmaktan onur duyduğunu kaydeden Lopez-Alegria, Axiom-3 misyonunun önemli olduğunu ancak Türkiye'nin insanlı uzay uçuşları konusunda giderek ön saflarda yer aldığını ve bu ilişkiden gurur duyduklarını dile getirdi.