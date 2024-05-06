Ayancık Film Festivali 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika
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Ayancık Film Festivali 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek

Ayancık Film Festivali 9-12 Mayıs\'ta düzenlenecek

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Ayancık Film Festivali, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde film gösterimleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve sergiler yer alacak. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi ve Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu desteğiyle gerçekleştirilecek.

06.05.2024 09:41
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ayancık Film Festivali" 9-12 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nde açılacak festivalde, film gösterimleri, söyleşiler ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra kostüm, afiş, fotoğraf makineleri ve keten sergisi de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayancık Film Festivali Kurucu Yönetmeni İzzet Arslan, etkinliğin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi ve Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu desteğiyle, Nirengi Kültür Sanat Derneği ev sahipliğinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Arslan festival kapsamında, finalist filmlerin gösterimleri, sektör öğrencilerine yönelik "TRT 12 Punto Senaryo Günleri" söyleşisi, çocuk etkinlikleri ve sergilerin Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi, Sinop Tarihi Cezaevi ve Ayancık Meslek Yüksekokulu'nda yapılacağını kaydetti.

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde 9 Mayıs'ta "Yüzyılımdaki Cumhuriyet" belgeselinin gösterimi yapılacak. Ayrıca yönetmen Neşe Sarısoy Karatay'ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Kapanış programında ise "Madelet-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü"nün özel gösteriminin yanı sıra yönetmen Nebil Özgentürk ve yapımcı Hüseyin Başusta'nın katılacağı bir söyleşi yapılacak.

Festivalin "Ulusal Kısa Film Jürisi"nde TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yönetmen Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak yer alıyor.

"Ulusal Belgesel Jürisi" ise görüntü yönetmeni ve yapımcı Craig Burnie Burns, akademisyen ve yönetmen Musa Ak ve sinema yazarı Müjde Işıl'dan oluşuyor.

Festival ile ilgili detaylı bilgi için "ayancikfilmfestivali.com" adresi ziyaret edilebilir.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayancık Film Festivali 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika

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