Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan İmamoğlu'na Destek

(ANKARA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Bu günleri de milletimizle birlikte dayanışma içinde aşacağız" dedi.

Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TBB ve İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık üniversite diplomasının iptal edilmesi kabul edilemez! Bu günleri de milletimizle birlikte dayanışma içinde aşacağız… Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız."