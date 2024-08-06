Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Çocuk Gelişim Merkezlerini Ziyaret Etti

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocuk gelişim merkezlerini ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Çerçioğlu, "Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan çocuk gelişim merkezlerini ziyaret eden Başkan Çerçioğlu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bugüne kadar sayısız proje hayata geçirdiklerini belirtti.

Çerçioğlu, "Çocuklarımızın zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemeye onları hayata hazırlamaya önem gösteriyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır Çocuklarımız için projeler üretmeye, onların isteklerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.