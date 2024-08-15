Aydın Büyükşehir Belediyesi, Akbük kanalizasyon kolektörü ve terfi merkezi yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Akbük kanalizasyon kolektörü ve terfi merkezi yapım çalışmalarını inceledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Didim-Akbük'te yürütülen kanalizasyon kolektör ve terfi merkezi yapım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Çerçioğlu, projenin ilerleme durumunu inceleyerek, 2025 yılında tamamlanması hedeflenen projenin önemini vurguladı. CHP Aydın Milletvekili Karakoz ise CHP'li belediyelerin altyapı çalışmalarına vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.

15.08.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri tarafından Didim- Akbük'te yürütülen kanalizasyon kolektör ve terfi merkezi yapım çalışması, hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile birlikte 2025 yılının ilk ayında hizmete açılacak Akbük kanalizasyon kolektör ve terfi merkezi yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Projenin 350 milyon TL maliyeti olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Şu anda projenin yüzde 65'i tamamlanmış durumda. Hedefimiz ise 2025'in Ocak ayında bu projeyi bitirmek. Amacımız Akbük'ün kanalizasyon kolektör hattının, Didim'e bağlantısını sağlamak. Vatandaşlarımıza söz vermiştik, sözümüzü de yerine getiriyoruz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler geleceğimiz için çalışıyorlar"

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sadece üst yapı işi değil, altyapı da yapıyorlar. Ülkenin bu ekonomik krizinde, bu zor durumunda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, geleceğimiz için, gençlerimiz için, temiz bir doğa için, temiz bir deniz için, temiz bir çevre için çalışmaya devam ediyorlar. Bu yüzden Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, ASKİ genel müdürümüze ve tüm çalışanlara bir Aydınlı olarak, bir Aydın Milletvekili olarak çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Ekonomi, Didim, Akbük, Aydın, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Akbük kanalizasyon kolektörü ve terfi merkezi yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:15:04. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Akbük kanalizasyon kolektörü ve terfi merkezi yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement