Ak Partili Özlem Çerçioğlu'nun Başkan Vekilleri CHP'den Seçildi

13.04.2026 19:01  Güncelleme: 21:04
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, CHP'li Salim Tümer Apaydın ve Yiğit Menderes'in başkan vekilliği görevlerine seçilmesiyle sonuçlandı. Toplantıda komisyon üye sayıları ve şeffaflık konuları tartışıldı.

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Polat Bora Mersin idaresinde gerçekleştirildi. Meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin gizli oylamayla seçildiği oturumda AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönetimindeki meclisin başkan vekilliği görevine CHP'li Salim Tümer Apaydın'ı öve Yiğit Menderes seçildi.

Toplamda 38 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Oturum, 'gündem dışı konuşma' gerginliğiyle başladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Gündem dışı söz talep etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güler'in tutuklanmasına ilişkin kınamalarını dile getireceklerini ifade eden Yetişkin'in sözü Meclis Başkan Vekili Polat Bora Mersin tarafınsan kesildi.

Mersin, "Gündem dışı söz vermiyorum. Önergeleri alayım" dedi.

Yetişkin, grup olarak önergelerini sunmasının ardından "Kuşadası Belediye Başkanınız Ömer Günel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır" diyerek söze başladı ancak Mersin, Yetişkin'in sözlerini tekrar "Gündem dışı söz vermiyorum" diyerek kesti.

AK Parti sıralarından Yetişkin'e cevap vermek istemesinin ardından iki grup arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tetik: "Daha şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerekiyor"

Oturumda ayrıca belediyenin 2025 yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü. Rapor görüşmeleri sırasında Meclis'in idaresini CHP'li Yiğit Menderes aldı.

Faaliyet raporu için CHP Grubu adına söz aşan Ertuğrul Tetik söz aldı. Şeffaflık eleştirisi yapan Tetik, şunları söyledi:

"Ben iki senelik belediye başkanı olarak Nazilli Belediyesi'ne 4. düzey rapor hazırlıyorum. Yaptığınız bir harcamayı en ücra köşesine kadar anlatabiliyorsunuz. Ama bu raporda genel gelirler ve giderler diyor ama ne olduğu belli değil. Size tavsiyemdir hadi 4.düzey olmadı ama en azından 2.ya da 3. düzey rapor hazırlanmasında büyük yarar var. Herkesin bilgi edinmesi ve şeffaflık anlamında önemli. Mesela ihaleler... Kaçının açık olduğu ya da ne olduğu belli değil. Kiralık araçlar...faaliyet raporunda miktarına ya da nerede kullanıldığına ilişkin net bilgi yok. Daha açık ve şeffaf bir şekilde hazırlanırsa halkımız ve gören herkes adına daha yararlı olur. Belediyenin daha şeffaf daha hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerekiyor."

Komisyonlara üye sayısı tartışması

Oturumda ayrıca ihtisas komisyonları üye seçimleri de yapılırken komisyonların üye sayıları da CHP ve AK Parti grupları arasında gerginliğe neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Yetişkin, her komisyonun 4+2+1 olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmasını önerdi. AK Parti sıralarından önergeye itiraz geldi. Yetişkin, AK Parti ve MHP'nin seçimlere ittifak olarak girdiğini hatırlattı. Oylama teklif eden Yetişkin, itiraz noktasında AK Parti'nin yasal yollara başvurabileceğini söyledi. "Oylamaya sunalım. Kanunsuzluk iddia eden varsa dava açar. Biz 7 kişiyi öneriyoruz ve oylamanızı istiyoruz" dedi.

Mersin: "Dingonun ahırı değil burası"

Meclis Başkan Vekili Mersin, oylama tartışmaları devam ederken sesini yükselterek Yetişkin'e

"Dingonun ahırı değil burası. Söz verirsem konuş" dedi."

Yetişkin ise "Bağıramazsınız. Biz önergemizi tekrar ediyoruz. Oylamayı da bu şekilde yapacaksınız" diyerek Mersin'i uyardı.

Yaşanan uzun süreli tartışmanın ardından komisyonların üye sayılarının belirlenmesi için oturuma kısa süreli ara verildi.

Aranın ardından CHP Grubu, 7 kişilik komisyon üye sayısını 5 kişi CHP'den 2 kişi AK Partiden ve MHP ile bağımsız meclis üyelerinden birer kişi olmak üzere 9 kişi olarak düzenledi. İhtisas komisyonlarının 9 kişiden oluşması önergesi mecliste kabul edildi.

Çerçioğlu'nun CHP'li başkan vekilleri

Mecliste ihtisas komisyonları, encümen ve katip üyelerin seçiminin ardından Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri de gizli oylamayla seçildi.

Birinci Başkan Vekilliğine Salim Tümer Apaydın'ı önerirken Meclis İkinci Başkan Vekilliğine ise Yiğit Menderes önerildi ve yapılan kapalı oylamada, Apaydın ve Menderes meclis başkan vekilliği görevlerine seçildiler.

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
Galatasaraylı yıldız puan kaybedilen maç sonrası gülerek paylaşım yaptı Taraftar ateş püskürüyor Galatasaraylı yıldız puan kaybedilen maç sonrası gülerek paylaşım yaptı! Taraftar ateş püskürüyor
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Galatasaray’a sahayı dar ettik Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Galatasaray'a sahayı dar ettik
12 saatte 1057 erkekle rekor deneyi yapan Bonnie Blue şimdi de boşanma davasıyla gündemde 12 saatte 1057 erkekle rekor deneyi yapan Bonnie Blue şimdi de boşanma davasıyla gündemde
Eskişehir’de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu Eskişehir'de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
İspanya’da tarlada çalışan kadın Trump’a benzerliğiyle gündem oldu İspanya’da tarlada çalışan kadın Trump’a benzerliğiyle gündem oldu
İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor

20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
