Ak Partili Özlem Çerçioğlu'nun Başkan Vekilleri CHP'den Seçildi

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Polat Bora Mersin idaresinde gerçekleştirildi. Meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin gizli oylamayla seçildiği oturumda AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönetimindeki meclisin başkan vekilliği görevine CHP'li Salim Tümer Apaydın'ı öve Yiğit Menderes seçildi.

Toplamda 38 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Oturum, 'gündem dışı konuşma' gerginliğiyle başladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Gündem dışı söz talep etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güler'in tutuklanmasına ilişkin kınamalarını dile getireceklerini ifade eden Yetişkin'in sözü Meclis Başkan Vekili Polat Bora Mersin tarafınsan kesildi.

Mersin, "Gündem dışı söz vermiyorum. Önergeleri alayım" dedi.

Yetişkin, grup olarak önergelerini sunmasının ardından "Kuşadası Belediye Başkanınız Ömer Günel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır" diyerek söze başladı ancak Mersin, Yetişkin'in sözlerini tekrar "Gündem dışı söz vermiyorum" diyerek kesti.

AK Parti sıralarından Yetişkin'e cevap vermek istemesinin ardından iki grup arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tetik: "Daha şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerekiyor"

Oturumda ayrıca belediyenin 2025 yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü. Rapor görüşmeleri sırasında Meclis'in idaresini CHP'li Yiğit Menderes aldı.

Faaliyet raporu için CHP Grubu adına söz aşan Ertuğrul Tetik söz aldı. Şeffaflık eleştirisi yapan Tetik, şunları söyledi:

"Ben iki senelik belediye başkanı olarak Nazilli Belediyesi'ne 4. düzey rapor hazırlıyorum. Yaptığınız bir harcamayı en ücra köşesine kadar anlatabiliyorsunuz. Ama bu raporda genel gelirler ve giderler diyor ama ne olduğu belli değil. Size tavsiyemdir hadi 4.düzey olmadı ama en azından 2.ya da 3. düzey rapor hazırlanmasında büyük yarar var. Herkesin bilgi edinmesi ve şeffaflık anlamında önemli. Mesela ihaleler... Kaçının açık olduğu ya da ne olduğu belli değil. Kiralık araçlar...faaliyet raporunda miktarına ya da nerede kullanıldığına ilişkin net bilgi yok. Daha açık ve şeffaf bir şekilde hazırlanırsa halkımız ve gören herkes adına daha yararlı olur. Belediyenin daha şeffaf daha hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerekiyor."

Komisyonlara üye sayısı tartışması

Oturumda ayrıca ihtisas komisyonları üye seçimleri de yapılırken komisyonların üye sayıları da CHP ve AK Parti grupları arasında gerginliğe neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Yetişkin, her komisyonun 4+2+1 olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmasını önerdi. AK Parti sıralarından önergeye itiraz geldi. Yetişkin, AK Parti ve MHP'nin seçimlere ittifak olarak girdiğini hatırlattı. Oylama teklif eden Yetişkin, itiraz noktasında AK Parti'nin yasal yollara başvurabileceğini söyledi. "Oylamaya sunalım. Kanunsuzluk iddia eden varsa dava açar. Biz 7 kişiyi öneriyoruz ve oylamanızı istiyoruz" dedi.

Mersin: "Dingonun ahırı değil burası"

Meclis Başkan Vekili Mersin, oylama tartışmaları devam ederken sesini yükselterek Yetişkin'e

"Dingonun ahırı değil burası. Söz verirsem konuş" dedi."

Yetişkin ise "Bağıramazsınız. Biz önergemizi tekrar ediyoruz. Oylamayı da bu şekilde yapacaksınız" diyerek Mersin'i uyardı.

Yaşanan uzun süreli tartışmanın ardından komisyonların üye sayılarının belirlenmesi için oturuma kısa süreli ara verildi.

Aranın ardından CHP Grubu, 7 kişilik komisyon üye sayısını 5 kişi CHP'den 2 kişi AK Partiden ve MHP ile bağımsız meclis üyelerinden birer kişi olmak üzere 9 kişi olarak düzenledi. İhtisas komisyonlarının 9 kişiden oluşması önergesi mecliste kabul edildi.

Çerçioğlu'nun CHP'li başkan vekilleri

Mecliste ihtisas komisyonları, encümen ve katip üyelerin seçiminin ardından Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri de gizli oylamayla seçildi.

Birinci Başkan Vekilliğine Salim Tümer Apaydın'ı önerirken Meclis İkinci Başkan Vekilliğine ise Yiğit Menderes önerildi ve yapılan kapalı oylamada, Apaydın ve Menderes meclis başkan vekilliği görevlerine seçildiler.