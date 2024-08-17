Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı

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Aydın'da alevler Muğla'ya dayandı

Ekipler yangının ilerlemesini durdurmak için seferber oldu

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın Muğla sınırına ulaştı. İl sınırında nöbette olan itfaiye ve orman ekipleri alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışırken, iş makineleri ile set oluşturuldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün saat 16.45 sıralarında başlayan yangın kısa bir süre içerisinde rüzgarın etkisi ile çok geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ederken, alevlerin yönü Muğla sınırına döndü. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine doğru ilerleyen alevler Muğla sınırına dayandı. Muğla tarafında Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, iş makineleri yangının ilerleyişini durdurmak için uğraş verirken, alevlere hava müdahalesi de sürüyor. Muğla sınırına dayanan yangın dolayısıyla alevlerin sıçramasını önlemek için iş makineleri kazı çalışmaları yapılarak boş alanlar oluşturuldu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken endişeli bekleyiş te devam ediyor.