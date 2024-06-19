Aydın'da İki Aile Arasında Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da İki Aile Arasında Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Ilıcabaşı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.S. ve oğlu L.S. bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

19.06.2024 00:53
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.S. ve oğlu L.S. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili B.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, Efeler, Kavga, Aydın, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da İki Aile Arasında Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da İki Aile Arasında Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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