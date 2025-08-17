Aydın\'da Kaza: Mert Sakız Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Söke ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mert Sakız (30), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Ağaçlı Mahallesi Ağaçlı-Söke yolunda meydana geldi. Mert Sakız'ın kontrolünü yitirdiği 09 VG 626 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil hurdaya dönerken, Sakız ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert Sakız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.