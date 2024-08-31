Aydın\'da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 7 kişiden Birgül Uydacı (64) hayatını kaybetti, diğer 6 kişi yaralandı. Otomobildekilerin düğünden dönerken meydana geldiği öğrenilen kazada, kamyonet sürücüsü ise yara almadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. F.K.'nin (22) kullandığı 09 KB 286 plakalı kamyonet ile karşıdan gelen C.G. (56) yönetimindeki 09 HD 240 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kuyulu Mahallesi'ndeki düğünden döndükleri öğrenilen otomobildeki 7 kişiden Birgül Uydacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uydacı'nın cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü F.K. ise yara almadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.