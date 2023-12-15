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Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise alkollü olduğu tespit edilerek karakola götürüldü.

Aydın\'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
15.12.2023 - 23:55,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'dan Denizli'ye giden E.Ü. yönetimindeki 09 AEK 411 plakalı otomobil, Dallıca köprüsü mevkisinde, R.A. idaresindeki 09 AHR 527 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan testte alkollü olduğu tespit edilen E.Ü. karakola götürüldü.

Kaynak: AA
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Denizli, Nazilli, Aydın, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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