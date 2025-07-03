Aydın\'da Tarım Alanında Yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköy ve Yılmazköy mahalleleri arasındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopter ve 1 uçak da destek verdi.

Arazinin engebeli olması karadan yürütülen söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.