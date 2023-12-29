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AYDIN'da Tartışma Sonucu Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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AYDIN'da Tartışma Sonucu Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, tartıştığı eşi Gülbeyaz Savaş'ı (25) bıçakla öldüren Hasan Savaş (27), tutuklandı. Olay, dün 22.00 sıralarında, Acarlar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Pazarcı, 2 çocuk annesi Gülbeyaz Savaş, eşi Hasan Savaş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kavgada koca Hasan Savaş, 7 yıldır evli olduğu eşi Gülbeyaz Savaş'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülbeyaz Savaş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Eşini bıçaklayarak öldüren Hasan Savaş ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Hasan Savaş, tutuklandı. Hasan Savaş'ın, ifadesinde eşini kendisinin öldürmediğini iddia ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

29.12.2023 - 20:39,
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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, tartıştığı eşi Gülbeyaz Savaş'ı (25) bıçakla öldüren Hasan Savaş (27), tutuklandı.

Olay, dün 22.00 sıralarında, Acarlar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Pazarcı, 2 çocuk annesi Gülbeyaz Savaş, eşi Hasan Savaş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kavgada koca Hasan Savaş, 7 yıldır evli olduğu eşi Gülbeyaz Savaş'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülbeyaz Savaş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Eşini bıçaklayarak öldüren Hasan Savaş ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Hasan Savaş, tutuklandı. Hasan Savaş'ın, ifadesinde eşini kendisinin öldürmediğini iddia ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

AYDIN\'da Tartışma Sonucu Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AYDIN'da Tartışma Sonucu Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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