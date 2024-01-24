Aydın\'da trafik kurallarına uymayan 21 sürücüye ceza kesildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kurallara uymadıkları belirlenen 21 sürücüye ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde dron destekli uygulama yaptı.
Denetimlerde; kırmızı ışık ve emniyet kemeri gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler dron ile tespit edildi.
Polis, 21 sürücüye 20 bin 196 lira para cezası uyguladı.
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