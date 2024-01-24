Aydın\'da trafik kurallarına uymayan 21 sürücüye ceza kesildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kurallara uymadıkları belirlenen 21 sürücüye ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde dron destekli uygulama yaptı.

Denetimlerde; kırmızı ışık ve emniyet kemeri gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler dron ile tespit edildi.

Polis, 21 sürücüye 20 bin 196 lira para cezası uyguladı.