Aydın\'da Üniversite Öğrencisinin Ölümüyle Sonuçlanan Asansör Kazası Davası Görüldü

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Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 5 sanık ile Ertaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, olayda sorumlulukları bulunmadığını öne sürdü.

Denetim yapan firmanın sahibi M.Y, kabinin kontrolsüz şekilde hareket etmesini engelleyen düzeneği kendisinin kapatmadığını savundu.

Asansör montajını yapan firmanın sahibi H.T, projeye uygun montaj yaptığını, kaliteli malzeme kullandığını, "işini alnının akıyla yapıp teslim ettiğini" ileri sürdü.

Savunmasını yazılı şekilde veren mühendis H.A ise bilirkişi raporunun hatalı hazırlandığını, iş alanıyla ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığını iddia etti.

Mühendis U.İ de kazanın meydana geldiği asansörün proje aşamasında görev almadığını, projedeki imzanın da kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Ertaş'ın annesi Serpil Ertaş ise kızının olaydan kısa süre önce de aynı asansörde kaldığını, sorunun bilinmesine rağmen ilgilenilmediğini belirterek sorumlu olanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Taraf avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, kaza bölgesinde keşif yapılması ve asansöre daha önce bakım yapan firmanın yetkililerinin de dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

Olay

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında asansör bakım firması yetkilisi, asansörü monte eden firmanın sahibi ve 2 mühendis tutuklanmıştı.

İddianamede tutuklu 4 sanık için 3 yıldan 22,5 yıla, tutuksuz sanık için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.