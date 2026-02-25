Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
25.02.2026 18:59
Polis, Aydın'da düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi tutukladı, 3 kg metamfetamin ele geçirildi.

AYDIN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu İzmir'den Aydın'a uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen Mert Öztürk ve Arif Yılmaz'ın, maddeyi teslim etmek üzere Yusuf Can Kayır ile buluştuğu tespit edildi. Şüpheliler, Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde uyuşturucu madde teslimi sırasında suçüstü yakalandı. Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mert Öztürk, Arif Yılmaz ve Yusuf Can Kayır, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güncel, Polis, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
